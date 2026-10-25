Trao học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 73 suất học bổng cho HS thuộc 6 trường THCS, THPT gồm: THPT Lấp Vò 2, THPT Thanh Bình 1, THCS-THPT Thiên Hộ Dương, THPT Cao Lãnh 1, THPT Trần Quốc Toản, THCS-THPT Thống Linh. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, tổng trị giá các học bổng là 73 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh và sự phối hợp hỗ trợ của nhà trường, Hội Khuyến học các xã, phường.

Đại diện Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lê Văn Huỳnh trao học bổng cho học sinh.

Trước đó, Ban Quản lý Quỹ Khuyến học Lê Văn Huỳnh (phường Cao Lãnh) tổ chức trao học bổng năm học 2026 - 2027, với tổng kinh phí 175 triệu đồng, cho HS, sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Khuyến học Lê Văn Huỳnh là quỹ khuyến học dòng họ, mang tên ông Lê Văn Huỳnh (SN 1901, tại thôn Hòa An, tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc; nay thuộc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Phát huy truyền thống yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ người nghèo của ông, hằng năm, Quỹ duy trì hoạt động trao học bổng cho HS từ bậc Tiểu học đến THPT và sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng trao học bổng cho học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 145 suất học bổng, với tổng kinh phí 175 triệu đồng. Trong đó, 3 suất (trị giá từ 7 - 10 triệu đồng/suất) cho SV; 142 suất (trị giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/suất) cho HS Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi.

Hoạt động trao học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Qua đó, động viên HS, SV tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng ước mơ.