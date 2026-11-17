Bùi Đức Chung - Giám Đốc Vùng, Hệ thống Anh Ngữ Scots English phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Scots English Đà Nẵng trao 9 suất học bổng tiếng Anh với tổng trị giá 135 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Mỗi suất trị giá 15 triệu đồng, tương đương khóa học miễn phí trong 6 tháng với giáo viên nước ngoài tại trung tâm.

Hoạt động góp phần tạo điều kiện để các em tiếp cận môi trường học tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ và có thêm cơ hội phát triển bản thân.

Scots English Đà Nẵng trao học bổng tiếng Anh cho học sinh. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Bên cạnh đó, đơn vị vinh danh những học sinh đạt thành tích nổi bật tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế; biểu dương các em có kết quả học tập xuất sắc hoặc đạt nhiều tiến bộ trong năm 2026.

Chương trình nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần học tập; tiếp thêm động lực để học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên.