Trao học bổng tiếng Anh cho học sinh nghèo vượt khó
Tối 16/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Scots English Đà Nẵng tổ chức chương trình tri ân và vinh danh năm 2026, kết hợp trao học bổng tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập tại hai phường Hải Châu và Hòa Cường.
Tại chương trình, Scots English Đà Nẵng trao 9 suất học bổng tiếng Anh với tổng trị giá 135 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Mỗi suất trị giá 15 triệu đồng, tương đương khóa học miễn phí trong 6 tháng với giáo viên nước ngoài tại trung tâm.
Hoạt động góp phần tạo điều kiện để các em tiếp cận môi trường học tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ và có thêm cơ hội phát triển bản thân.
Bên cạnh đó, đơn vị vinh danh những học sinh đạt thành tích nổi bật tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế; biểu dương các em có kết quả học tập xuất sắc hoặc đạt nhiều tiến bộ trong năm 2026.
Chương trình nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần học tập; tiếp thêm động lực để học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trao-hoc-bong-tieng-anh-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-3358686.html