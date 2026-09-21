Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và quà Trung thu cho con người lao động

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong không khí ấm áp của mùa Trung thu, việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh kết hợp vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn Thành phố chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện để các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần hiếu học.

Bà Lê Thị Kim Thúy cho biết, học bổng Nguyễn Đức Cảnh mang tên người chiến sĩ cách mạng, lãnh đạo tiền bối của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là tấm gương sáng về ý chí học tập, tinh thần vượt khó và lòng yêu nước. Qua nhiều năm triển khai, học bổng đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, kịp thời động viên con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao hàng nghìn suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm động lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng gửi tặng các em hàng trăm bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh, góp phần tạo thêm điều kiện để các em nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, mỗi suất học bổng, mỗi bộ bút chấm đọc không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và đồng hành của tổ chức Công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp đối với con đoàn viên, người lao động. Trong khi cha mẹ còn nhiều vất vả trong lao động, sản xuất, sự động viên kịp thời này góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, phát triển toàn diện.

Đông đảo con đoàn viên, người lao động vui chơi trong chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Thành phố năm 2026, kết hợp chương trình “Trung thu yêu thương”.

“Chúng tôi mong các cháu tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong học tập, biết yêu thương, chia sẻ, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão; để từ đó trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”, bà Lê Thị Kim Thúy chia sẻ.

Cùng với hoạt động trao học bổng, chương trình “Trung thu yêu thương” mang đến cho các em không gian vui chơi giàu tính tương tác với nhiều hoạt động như biểu diễn xiếc, múa lân, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, các trò chơi, đố vui có thưởng, phá cỗ và rước đèn Trung thu. Những món quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh Trung thu, dụng cụ học tập… được trao tận tay các em là sự động viên tinh thần, giúp con đoàn viên, người lao động có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu. Các tiết mục văn nghệ, xiếc, múa lân và hoạt náo cũng tạo nên không khí sôi nổi, giúp các em có cơ hội giao lưu, vui chơi cùng bạn bè.

Sau phần trao quà Trung thu, các em thiếu nhi cùng các đại biểu tham gia rước đèn theo đoàn, thưởng thức màn múa lân và hòa mình vào các hoạt động vui chơi cùng chú Cuội, chị Hằng. Tiếng trống múa lân, ánh đèn lồng Trung thu cùng tiếng cười của trẻ thơ tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp của đêm hội trăng rằm.

Chị Võ Ngọc Thiên Tiên, giảng viên Trường Đại học Hùng Vương, có con đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn tham gia đêm hội cho biết, chương trình được tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp với trẻ em. Các em được vui chơi, xem biểu diễn, tham gia giao lưu và nhận những phần quà ý nghĩa. Việc tổ chức đêm hội Trung thu kết hợp với các hoạt động chăm lo, trao học bổng cho con em người lao động là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhân văn. Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, có thêm những trải nghiệm và kỷ niệm đẹp trong những năm tháng tuổi thơ. Chị mong những chương trình tương tự tiếp tục được tổ chức để trẻ em, đặc biệt là con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thêm cơ hội được vui chơi, giao lưu và đón Trung thu trong không khí đầm ấm, trọn vẹn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng trân trọng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ đã mang đến những phần quà có ý nghĩa để đêm hội Trung thu yêu thương cho con đoàn viên, người lao động ấm áp, trọn vẹn.

Trước đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ công nhân thành phố, Công đoàn Tổng Công ty du lịch Sài Gòn cùng các Công đoàn phường, xã, đặc khu Côn Đảo đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 cho con đoàn viên, người lao động. Nhiều tổ chức, hội, đoàn, trường học, bệnh viện cũng đã tổ chức các hoạt động Trung thu, chăm lo cho học sinh, trẻ mái ấm, lớp học tình thương và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn Thành phố...