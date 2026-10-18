Trao học bổng khuyến học Nghiêm Vũ Đằng nối dài truyền thống hiếu học

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền nhận quà lưu niệm từ đại diện Câu lạc bộ Rotary thành phố Suzuka (Nhật Bản).

Tham dự chương trình trao học bổng có đại diện Câu lạc bộ Rotary thành phố Suzuka, Nhật Bản; Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Nghiêm Vũ Đằng; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Thái Ninh Hà Duy Thiện, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

Học bổng Nghiêm Vũ Đằng 8 năm đồng hành cùng học sinh Hưng Yên

Trong đợt này, chương trình đã trao 71 suất học bổng với tổng kinh phí 106,5 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Phần thưởng này ghi nhận thiết thực nỗ lực của các em học sinh. Đồng thời, đây cũng là nguồn hỗ trợ các gia đình chăm lo việc học cho con em.

Học bổng mang tên Tiến sĩ Nghiêm Vũ Đằng quê ở làng Kỳ Nha (nay thuộc xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên). Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ dưới triều Lê trước khi từ quan về quê mở lớp dạy học.

Gặp mặt đoàn Câu lạc bộ Rotary thành phố Suzuka (Nhật Bản) dự lễ trao học bổng Nghiêm Vũ Đằng.

Khơi nguồn từ lòng thành kính với tiên tổ, năm 2017, các hậu duệ của ông đã kết nối với Câu lạc bộ Rotary thành phố Suzuka (Nhật Bản) để vận động tài trợ.

Qua 8 năm học triển khai, học bổng đã trao tặng cho hơn 300 lượt học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Tổng kinh phí hỗ trợ đạt hơn 450 triệu đồng.

Việc đưa tên tuổi của người xưa gắn liền với hoạt động khuyến học hôm nay không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về truyền thống quê hương, mà còn biến niềm tự hào thành ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bắc Thái Ninh tặng hoa tri ân Quỹ Khuyến học Nghiêm Vũ Đằng, Câu lạc bộ Rotary thành phố Suzuka.

Phát huy truyền thống hiếu học và mô hình khuyến học cơ sở

Mỗi suất học bổng trao đi vừa là nguồn tiếp sức kịp thời đến trường, vừa chắp cánh cho những ước mơ vươn xa. Nhờ đó, 85% học sinh khối 12 từng nhận hỗ trợ đã trở thành sinh viên đại học, cùng nhiều em xuất sắc thi đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên.

Không chỉ là nguồn động viên học tập, học bổng Nghiêm Vũ Đằng còn là nhịp cầu hữu nghị đặc biệt giữa làng Kỳ Nha và thành phố Suzuka (Nhật Bản).

Nhiều năm qua, đại diện Câu lạc bộ Rotary Suzuka đã trực tiếp sang thăm và trao học bổng cho học sinh địa phương, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hai bên.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bắc Thái Ninh và Quỹ Khuyến học Nghiêm Vũ Đằng trao 71 suất học bổng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Trong thời gian tới, Ban quản lý học bổng Nghiêm Vũ Đằng cam kết sẽ tiếp tục duy trì chương trình, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, mở rộng nguồn lực hỗ trợ học sinh địa phương.