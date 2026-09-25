Trao học bổng gần 3 tỷ đồng cho 245 sinh viên khó khăn ở phía Đông Lâm Đồng

Chương trình "Tiếp bước cho em đến trường" được tổ chức sáng 25/9 tại Trường Đại học Phan Thiết. (Ảnh: Hoàng Minh)

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn, cùng hơn 200 sinh viên khu vực phía Đông Lâm Đồng đang theo học tại các trường đại học và được nhận học bổng.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Hoàng Minh)

Các suất học bổng lần này được trao cho sinh viên đến từ các xã, phường phía Đông tỉnh Lâm Đồng, hiện đang theo học tại các trường đại học, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tổng cộng 245 suất học bổng với kinh phí gần 3 tỷ đồng đã được Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao tại chương trình. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện yên tâm học tập và rèn luyện.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Những suất học bổng trao cho các em sinh viên hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự kỳ vọng của Hội Khuyến học, mong các em vượt qua khó khăn trước mắt, vững bước tiếp tục đến trường. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh trao học bổng, chương trình còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về an ninh mạng cho sinh viên, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, xâm hại cũng như nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Nội dung này thiết thực đối với sinh viên, lực lượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến phục vụ học tập.

Sinh viên được tuyên truyền, trang bị kiến thức phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Hoàng Minh)

Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” là hoạt động thiết thực của Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, góp phần hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập. Những suất học bổng được trao không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn động viên để các em nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt việc học và chuẩn bị hành trang cho tương lai.