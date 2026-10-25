Trao học bổng cho 853 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi

Ngày 25/10, tại phường Xuân Hoà (TPHCM), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025–2026 và trao học bổng “Vượt khó – Học giỏi”. Chương trình ghi nhận nỗ lực của con em cán bộ, công nhân lao động, đồng thời khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu, vươn lên bằng tri thức.

Theo Ban tổ chức, năm nay quỹ trao thưởng cho 853 học sinh, sinh viên, trong đó có 60 trường hợp vượt khó tiêu biểu và 11 em đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế. Có 228 học sinh, sinh viên tham dự trực tiếp chương trình. Mỗi em sẽ nhận giấy khen cùng số tiền là 5 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Xá.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, cho biết từ khi Quỹ Khuyến học 28/10 được thành lập năm 2012, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành cao su. Từ 263 cháu được tuyên dương năm 2013, đến năm nay có 853 cháu được vinh danh, tăng gấp khoảng 3,2 lần, minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào khuyến học và tình yêu thương.

Cũng từ năm 2013 đến nay, Quỹ Khuyến học 28/10 đã huy động được 63,1 tỷ đồng, trong đó 28,4 tỷ đồng đã được trao tận tay các cháu học sinh, sinh viên hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đến nay có 7.051 học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, hàng nghìn con em của người lao động ngành cao su được nhận học bổng, đặc biệt là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, con đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, ông Hưng cũng đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính trong suốt quá trình học tập, đi kèm cam kết trở về làm việc sau tốt nghiệp. Qua đó, vừa tạo điều kiện cho con em công nhân, người lao động có cơ hội học tập, vừa chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.

Có 228 em học sinh sinh viên trực tiếp nhận học bổng tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Xá.

Quỹ Khuyến học 28/10 trao thư cảm ơn các nhà tài trợ giúp đỡ học sinh, sinh viên. Ảnh: Đ.Xá.

Thời gian tới, quỹ định hướng nghiên cứu thêm các hình thức hỗ trợ như học bổng học phí và tư vấn hướng nghiệp, gắn lựa chọn ngành học với nhu cầu nhân lực của ngành cao su và xã hội. Đây là hướng đi nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm thông tin, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và cơ hội việc làm trong tương lai.