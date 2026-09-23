Trao học bổng cho 3 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Tân Trào
Chiều 22-9, thông qua kết nối của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang, chủ 2 hai gian hàng tham gia Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia tỉnh Tuyên Quang gồm gian hàng gia đình chị Hoàng Thị Mỹ Dung, anh Hoàng Anh Dung (gian hàng Vợ chồng A Phủi) và gia đình anh Bùi Thế Tình (gian hàng Bánh sầu riêng Út Mơ) đã đến tặng quà và trao học bổng cho 3 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đang học tập tại Trường Đại học Tân Trào.
Các sinh viên được hỗ trợ gồm: Em Nguyễn Văn Tú, sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế Nông nghiệp, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đang điều trị suy thận giai đoạn 5; Đặng Quang Huy, sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa, khóa 2024-2028, dân tộc Dao, quê xã Hùng Lợi, thuộc hộ cận nghèo, bố mắc bệnh hiểm nghèo đã mất, mẹ đau ốm, không còn khả năng lao động; Võ Thị Đức, sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục Tiểu học, quê tại thôn Lạc Thành, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), mồ côi cha, mẹ tuổi cao, từ quê ra Tuyên Quang học tập. Mỗi sinh viên được nhận 5 triệu đồng.
Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp các em vơi bớt áp lực cuộc sống, có thêm điều kiện ổn định việc học và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các sinh viên đang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục học tập và hướng tới tương lai.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/trao-hoc-bong-cho-3-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-cua-truong-dai-hoc-tan-trao-4c85b66/