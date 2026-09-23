Đại diện hai gian hàng Vợ chồng A Phủi và Bánh sầu riêng Út Mơ trao học bổng cho 3 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Đại học Tân Trào.

Các sinh viên được hỗ trợ gồm: Em Nguyễn Văn Tú, sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế Nông nghiệp, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đang điều trị suy thận giai đoạn 5; Đặng Quang Huy, sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa, khóa 2024-2028, dân tộc Dao, quê xã Hùng Lợi, thuộc hộ cận nghèo, bố mắc bệnh hiểm nghèo đã mất, mẹ đau ốm, không còn khả năng lao động; Võ Thị Đức, sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục Tiểu học, quê tại thôn Lạc Thành, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), mồ côi cha, mẹ tuổi cao, từ quê ra Tuyên Quang học tập. Mỗi sinh viên được nhận 5 triệu đồng.

Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp các em vơi bớt áp lực cuộc sống, có thêm điều kiện ổn định việc học và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với các sinh viên đang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục học tập và hướng tới tương lai.