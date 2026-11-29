Tham gia đoàn công tác có ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ BTTEVN, lãnh đạo phòng chuyên môn và chuyên viên của Quỹ, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Y tế các địa phương nói trên.

Tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác tổ chức chương trình trao học bổng, bảo trợ dài hạn cho trẻ em là con ngư dân trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk với tổng kinh phí 337 triệu đồng. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có 18 trẻ em là con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn từ dự án “Thả lưới ước mơ”, mỗi em được nhận 6 triệu đồng tiền mặt; 30 trẻ em được nhận học bổng (1,5 triệu đồng/em) và 671 trẻ em tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và Trung tâm Công tác xã hội được hỗ trợ mì, rau, trứng. Tỉnh Đắk Lắk có 10 trẻ em con ngư dân được nhận bảo trợ dài hạn (6 triệu đồng/em/năm).

Bà Trần Thị Bích Vân - Phó trưởng phòng Tổng Giám đốc, Công ty Acecook Việt Nam và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ bảo trợ dài hạn cho trẻ em con ngư dân.

Đại tá Bùi Việt Nga - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Khánh Hòa.

Dự án “Gói mì hạnh phúc” được Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ BTTEVN từ năm 2019 nhằm hỗ trợ trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi hiện học tập tại các điểm trường/trường, khu nhà ở nội trú, lớp học bán trú (dành cho học sinh mẫu giáo) hoặc Trung tâm/Cơ sở giáo dục đặc biệt cho trẻ em tự kỷ, Trung tâm bảo trợ xã hội/cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lâu dài tại các tỉnh/thành phố; Hỗ trợ học tập để các em đủ điều kiện đến trường bằng việc trao hỗ trợ học bổng và bộ dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên đạt thành tích học tập tốt.

Hưởng ứng chương trình “Hải quân đỡ đầu con ngư dân” của Hải quân Việt Nam, năm 2024, Quỹ BTTEVN và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp xây dựng và triển khai Dự án “Thả lưới ước mơ” - hỗ trợ cho trẻ em con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn (6 triệu đồng/em/năm) tại 18 tỉnh, thành phố ven biển. Dự án nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.