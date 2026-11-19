PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại sự kiện.

Ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt và trao học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ý tưởng về chương trình học bổng riêng cho học sinh ưu tú tỉnh Xiêng Khoảng hình thành trong lãnh đạo Đảng và Chính phủ hai nước sau chuyến công tác của Hiệu trưởng nhà trường tại Xiêng Khoảng vào tháng 7/2025, nhân dịp khởi công xây dựng khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam – Lào. Từ dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử và tri ân ấy, lãnh đạo hai nước giao Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tỉnh Xiêng Khoảng phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai.

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dành riêng một chương trình học bổng cho sinh viên ưu tú của tỉnh Xiêng Khoảng, gồm 10 suất toàn phần trong 5 năm học với tổng giá trị 5 tỷ đồng. Lãnh đạo nhà trường nhìn nhận chương trình không chỉ là món quà tri ân các anh hùng liệt sĩ hai nước và góp phần vun đắp quan hệ Lào – Việt "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", mà còn là trọng trách được các đồng chí lãnh đạo và 10 gia đình ở Xiêng Khoảng tin tưởng trao gửi.

Ngài Inthavong Manithong, Tham tán Giáo dục và Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn là nhịp cầu bền chặt nhất và là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của hai dân tộc.

Ông gửi gắm ba điều tâm huyết tới các lưu học sinh: Trân trọng từng ngày trên giảng đường để trau dồi chuyên môn, đặc biệt rèn luyện tiếng Việt thật tốt như chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức khoa học và giúp hiểu sâu sắc hơn tâm hồn, văn hóa Việt Nam; Gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam cùng nội quy, quy chế của nhà trường để xứng đáng với niềm tin của gia đình và thầy cô; Tích cực giao lưu, kết bạn với sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế, trở thành những "đại sứ văn hóa" trẻ tuổi mang nét đẹp chân thành, mến khách của người con xứ sở Hoa Chăm-pa góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Lào – Việt.

Đại diện cho 10 sinh viên nhận học bổng, lưu học sinh Dala Xaisaikeo bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi từ những bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu xa gia đình, các em đã nhanh chóng hòa nhập và cảm nhận sự ấm áp như ở ngôi nhà thứ hai nhờ sự đón tiếp, quan tâm của nhà trường và thầy cô. Với các em, suất học bổng không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế, chi phí sinh hoạt và học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để vững tin rằng trên hành trình học tập phía trước luôn có sự đồng hành của nhà trường và các nhà tài trợ.

Từ nền tảng hàng chục năm đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào với khoảng 30–50 lưu học sinh diện hiệp định mỗi năm và hàng trăm cựu lưu học sinh đang công tác tại các cơ quan Đảng, Chính phủ và địa phương Lào học bổng 5 tỷ đồng dành cho 10 sinh viên Xiêng Khoảng tiếp tục mở thêm một nhịp cầu tri thức, nơi những ước mơ tuổi trẻ được nâng đỡ để trở thành nguồn lực gắn kết bền chặt hai láng giềng Việt – Lào.