Trao hỗ trợ trị giá 120 triệu đồng cho học sinh xã Phú Hòa và Định Mỹ
Chiều 14/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hòa phối hợp chùa Phước Ân tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng và tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phú Hòa và Định Mỹ (An Giang).
Ban tổ chức đã trao 100 thẻ bảo hiểm y tế, 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng) và 1.500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình đã trao 3 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và vươn lên trong học tập.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 120 triệu, do chùa Phước Ân vận động phật tử, nhà hảo tâm tài trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trao-ho-tro-tri-gia-120-trieu-dong-cho-hoc-sinh-xa-phu-hoa-va-dinh-my-a497084.html