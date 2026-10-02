Trao hỗ trợ nhân chứng cung cấp thông tin giúp quy tập 3 hài cốt liệt sĩ

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trao kinh phí hỗ trợ ông Trần Văn Đắc. Ảnh: THIÊN PHÚ

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) vừa đến phường An Hải trao kinh phí hỗ trợ cho nhân chứng cung cấp thông tin chính xác về mộ, hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị trao 10 triệu đồng cho ông Trần Văn Đắc (tổ An Cư 1, phường An Hải). Ông Đắc là người cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng tìm kiếm và quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Phước Trường, theo Kế hoạch số 4443/KH-BCH ngày 28/7/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo phường An Hải cũng trao hỗ trợ 1 triệu đồng cho ông Trần Văn Đắc.

Tại buổi trao hỗ trợ, các đơn vị trân trọng ghi nhận những thông tin quý báu từ ông Đắc. Đây là nguồn dữ liệu giá trị, giúp lực lượng chức năng xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời tạo cơ sở để xác minh danh tính, quê quán, từng bước tìm kiếm thân nhân cho các liệt sĩ.

Sự chung tay cung cấp thông tin của nhân dân đã góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.