Trao hỗ trợ mô hình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026 - 2031 tại xã Hoàng Văn Thụ

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ mô hình "Mẹ đỡ đầu" cho em Hoàng Thùy Trang

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ cho em Hoàng Thùy Trang, sinh năm 2014, trú tại thôn Nhân Lý, xã Hoàng Văn Thụ.

Em Hoàng Thùy Trang có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ bỏ đi, hiện đang ở cùng gia đình chú, thím. Em Trang được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong thời gian 5 năm (tổng kinh phí 60 triệu đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ tiền lương của cán bộ, chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, động viên em Hoàng Thùy Trang

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021. Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu trên 400 cháu. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang đồng hành, hỗ trợ 250 cháu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà em Hoàng Thùy Trang

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp hội phụ nữ, góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực, niềm tin để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà em Hoàng Thùy Trang

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng các phần quà cho em Hoàng Thùy Trang.