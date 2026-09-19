Trao hỗ trợ đột xuất cho gia đình nam sinh viên rơi xuống cống thoát nước tử vong tại Hà Nội

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho người thân nạn nhân tại Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường.

Theo thông tin, sáng 17/9, trong thời điểm mưa lớn, nhiều khu vực tại Hà Nội ngập sâu, em Nguyễn Đình Sang (trú tại Tổ dân phố Mỹ Trung, phường Thiên Trường) gặp nạn khi di chuyển qua khu vực phố Viên, phường Đông Ngạc.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa ngày 18/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em cách nơi gặp nạn khoảng 1km.

Được biết, em Sang mới lên Hà Nội hơn một tuần để nhập học; là sinh viên năm thứ nhất Khoa Cơ - Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mất năm 2023, mẹ làm công nhân may nuôi 2 anh em ăn học.

Tại gia đình, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của em; gửi lời chia buồn đến người thân, mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau; đồng thời trao hỗ trợ 3 triệu đồng (từ nguồn Quỹ cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh).

Hoạt động thể hiện vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác cứu trợ nhân đạo, kịp thời đến những gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn do thiên tai và các tình huống bất lợi khác; lan toả tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm sẻ chia trong cộng đồng.