Trao hỗ trợ của doanh nghiệp cho gần 240 hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Xã Tân Ninh trao hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 18/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Tân Ninh bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và một số công trình giao thông.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS) hỗ trợ 1 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ 500 triệu đồng.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Tân Ninh.

Từ nguồn kinh phí trên, xã Tân Ninh tổ chức trao hỗ trợ cho 238 hộ bị thiệt hại do mưa lũ và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi neo đơn, mức hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi hộ. Tổng kinh phí là 714 triệu đồng.

Phần kinh phí còn lại được địa phương sử dụng để khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ.

Nguồn hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.