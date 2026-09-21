Trao hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà tặng Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Bàn giao hệ thống vận hành nguồn điện pin năng lượng mặt trời mái nhà tại trường tiểu học Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng).

Đơn vị đã bàn giao cho Trường Tiểu học Vĩnh Hảo hệ thống gồm: Đồng bộ hệ thống điện mặt trời có công suất 17 kW, cùng thiết bị lưu trữ năng lượng, hành lang tuyên truyền phổ biến khoa học về sản xuất điện mặt trời...Tại lễ bàn giao dự án “Ánh sáng Vĩnh Tân”, học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hảo được chuyên gia giới thiệu quy trình sản xuất điện từ nguồn năng lượng mặt trời, cách vận hành hệ thống hiệu quả và những hành động cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo nhấn mạnh, công trình hệ thống pin năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với Trường Tiểu học Vĩnh Hảo. Việc tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để phục vụ hoạt động của nhà trường góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng điện, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện quốc gia, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đây không chỉ là một công trình về cơ sở vật chất mà còn có ý nghĩa giáo dục thiết thực. Thông qua việc sử dụng năng lượng sạch ngay tại trường học, học sinh hình thành ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng lối sống xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 bàn giao hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà thuộc dự án “Ánh sáng Vĩnh Tân” cho trường tiểu học Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng).

Đại diện doanh nghiệp, ông Trần Hồng Bàng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 cho biết, nhiều năm qua, ngoài sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng; gần 20 dự án dân sinh "nhỏ mà đẹp" được triển khai hiệu quả, thương hiệu "Ánh sáng Vĩnh Tân" mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Trần Hồng Bàng, sản lượng điện bình quân hằng năm của hệ thống pin năng lượng mặt trời tặng cho Trường Tiểu học Vĩnh Hảo đạt khoảng 26.000 kWh, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện trong cả năm của nhà trường. Dự án giúp nhà trường đạt được mục tiêu "tự túc bằng điện xanh"; mỗi năm giảm phát thải khoảng 11,9 tấn khí CO2, tương đương với việc trồng mới 593 cây xanh. Dự án cũng góp phần đưa nguồn năng lượng sạch tới từng phòng học, thắp sáng từng góc bàn học tập.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 được thành lập tháng 10/2013 và đi vào vận hành thương mại từ tháng 11/2018 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo. Những năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đã thể hiện tốt vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển lớn mạnh. Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng cường mối quan hệ gắn kết khăng khít giữa các doanh nghiệp hai nước trong quá trình đầu tư tại dự án.