Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Ngay từ sáng sớm, tại điểm tiếp nhận đã có rất đông người đến làm các thủ tục để hiến máu.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, tại điểm tiếp nhận đã có rất đông người đến làm các thủ tục để hiến máu. Các tình nguyện viên, cán bộ y tế tận tình hướng dẫn việc thực hiện các bước đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và hiến máu theo đúng quy trình.

Người đăng ký hiến máu được khám sàng lọc sức khỏe trước khi lấy máu.

Là lần thứ 9 tham gia hiến máu tình nguyện, anh Lý Quốc Bảo, đoàn viên xã Hàm Liêm chia sẻ, hiến máu tình nguyện là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, giúp những người bệnh đang đối mặt với nguy cơ thiếu máu có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật. "Tôi hy vọng những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống người bệnh đang cần máu, giúp họ có thêm cơ hội tiếp tục cuộc sống", anh Bảo bày tỏ.

Chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt máu yêu thương" mang đậm ý nghĩa nhân văn, nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi người, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống nhân ái của dân tộc, biết sống vì mọi người, cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Chương trình dự kiến tiếp nhận 200 đơn vị máu, phân bổ về Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu yêu thương” thu hút rất cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện sẽ tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện tại nhiều địa phương nhằm tiếp tục duy trì phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên; góp phần đảm bảo nhu cầu máu kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh; duy trì lực lượng người hiến máu thường xuyên, người hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm. Toàn tỉnh phấn đấu trong tháng 11/2026, vận động, tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu, phân bổ cho các bệnh viện, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Lâm Đồng được các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân tích cực hưởng ứng. Nhiều gia đình có các thành viên cùng tham gia hiến máu và rất nhiều cá nhân tình nguyện hiến máu từ 10 lần đến trên 50 lần. Nhờ đó, số lượng máu hiến trung bình hằng năm cơ bản đáp ứng nhu cầu của các cơ sở y tế trong tỉnh.