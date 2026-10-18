Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, tại điểm tiếp nhận đã có rất đông người đến làm các thủ tục để hiến máu. Các tình nguyện viên, cán bộ y tế tận tình hướng dẫn việc thực hiện các bước đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và hiến máu theo đúng quy trình.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng vì cộng đồng” thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Lần thứ 8 tham gia hiến máu, cô giáo Đỗ Thanh Thủy, Trường Tiểu học Vũ Thư chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, kịp thời giúp đỡ cộng đồng, người bệnh có nguy cơ thiếu máu vượt qua khó khăn về bệnh tật. "Mỗi đơn vị máu là một món quà quý giá gửi gắm tình yêu thương và niềm hy vọng đến với người bệnh đang cần máu" cô Đỗ Thanh Thủy nhấn mạnh.

Có mặt từ sớm để tham gia hoạt động, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Thư Thiệu Nam Thái cho biết, hiến máu tình nguyện là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp "Thương người như thể thương thân". Mỗi giọt máu trao đi không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng, còn mang lại cơ hội sống quý giá cho người bệnh. Đây là lần thứ 5 ông tham gia hoạt động này.

Lần thứ 8 tham gia hiến máu, cô giáo Đỗ Thanh Thủy, Trường Tiểu học Vũ Thư chia sẻ, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn.

Kết thúc Ngày hội Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 500 đơn vị máu an toàn, bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên, năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu tiếp nhận 32.700 đơn vị máu. Trong đó, tháng 10 sẽ triển khai 14 Ngày hội, dự kiến tiếp nhận khoảng 7.750 đơn vị máu. Thông qua Ngày hội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa nhân văn, trách nhiệm xã hội của việc hiến máu cứu người.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Hưng Yên được lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 81 cuộc hiến máu tình nguyện thu hút hơn 40.000 lượt người đăng ký, tiếp nhận 31.680 đơn vị máu, đạt 127% kế hoạch được giao.