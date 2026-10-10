Trao Giấy khen cho 2 cán bộ Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng cướp giật

Thừa ủy nhiệm, Đại tá Vũ Thanh Giang- Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi trao Giấy khen cho Trung tá Đỗ Thành Đạt và Thiếu tá Ngô Sơn Tùng.

Trước đó, đầu giờ chiều 23-8, ngay sau tiếp nhận tin báo của Công an phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), về việc 2 đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản đang điều khiển xe máy BKS 68E1-292.72 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 1, đã nhanh chóng triển khai phương án truy bắt. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau khoảng 50 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, tại địa bàn xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tổ công tác đã phát hiện và dừng phương tiện, đồng thời khống chế thành công 2 đối tượng trên, là anh em ruột Trần Thanh Tùng (2005) và Trần Gia K. (2012, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông.