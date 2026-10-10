Trao Giấy khen cho 2 cán bộ Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng cướp giật
Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tổ chức Lễ trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Trung tá Đỗ Thành Đạt- Phó Đội trưởng và Thiếu tá Ngô Sơn Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, vì đã có thành tích đột xuất trong truy bắt 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản liên tỉnh.
Trước đó, đầu giờ chiều 23-8, ngay sau tiếp nhận tin báo của Công an phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), về việc 2 đối tượng có liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản đang điều khiển xe máy BKS 68E1-292.72 di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 3, Đội CSGT đường bộ số 1, đã nhanh chóng triển khai phương án truy bắt. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau khoảng 50 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, tại địa bàn xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tổ công tác đã phát hiện và dừng phương tiện, đồng thời khống chế thành công 2 đối tượng trên, là anh em ruột Trần Thanh Tùng (2005) và Trần Gia K. (2012, cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trao-giay-khen-cho-2-can-bo-canh-sat-giao-thong-truy-bat-doi-tuong-cuop-giat-post359186.html