UBND phường Cam Đường đã tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36 gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của các dự án: Khu tái định cư Xuân Tăng; Dự án Tân Lập; Khu đô thị mới số 16.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc Dự án Khu đô thị mới số 16.

“Mô hình liên thông 5 tại chỗ” được phường Cam Đường triển khai từ cuối năm 2025 theo cơ chế tại chỗ, gồm: tiếp nhận hồ sơ - thẩm định hồ sơ - hoàn thành nghĩa vụ tài chính - phê duyệt hồ sơ - trả kết quả.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc Dự án Khu tái định cư Xuân Tăng.

Quy trình này giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí khi chỉ cần nộp và nhận kết quả tại một địa điểm duy nhất. Việc liên thông tại chỗ còn tăng cường tính minh bạch, tránh nhũng nhiễu, đẩy nhanh tiến độ xử lý và giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ quá hạn tại địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo "Mô hình liên thông 5 tại chỗ" thể hiện sự chuyển biến từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân của phường Cam Đường.