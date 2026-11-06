Trao Giấy chứng nhận kết hôn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Các cặp đôi tại lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn do phường Thanh Khê tổ chức.

Tại chương trình, lãnh đạo phường đã trao Giấy chứng nhận kết hôn, tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến các cặp đôi nhân dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng cho biết, mỗi Giấy chứng nhận kết hôn được trao không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn ghi dấu một kỷ niệm đáng nhớ đối với các cặp đôi và mong các cặp đôi luôn yêu thương, lắng nghe, sẻ chia, cùng chăm lo và vun đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đồng thời khẳng định, chính quyền phường luôn xác định việc phục vụ nhân dân không chỉ dừng lại ở giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, đúng hẹn mà còn phải tận tình, chu đáo, để người dân cảm nhận được sự gần gũi, tôn trọng và thân thiện khi đến liên hệ công việc.

Thông qua hoạt động này, UBND phường Thanh Khê tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động.