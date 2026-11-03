Trao giấy chứng nhận cho 194 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học

Các đại biểu tham dự buổi tổng kết.

Hội thi thu hút 194 giáo viên đến từ 90/95 đơn vị, tham gia dự thi ở 12 môn học và hoạt động giáo dục. Các giáo viên được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở, trải qua hai phần thi gồm: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành giảng dạy.

Kết quả, 194/194 giáo viên đạt yêu cầu ở phần thi trình bày biện pháp; 100% tiết thực hành được xếp loại giỏi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi ghi nhận nhiều biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy xuất phát từ thực tiễn, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nhiều giáo viên đã vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), tạo hứng thú và phát huy tính chủ động của học sinh.

Thông qua Hội thi, ngành Giáo dục tiếp tục đánh giá chất lượng đội ngũ, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những phương pháp giảng dạy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.