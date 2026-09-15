Trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng

Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Lý Ngụy Ngụy, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Phan Thị Minh Giang chúc mừng bà Lý Ngụy Ngụy nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tin tưởng tân Tổng Lãnh sự sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Phó Cục trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Phan Thị Minh Giang mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với những định hướng lớn mà Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã thống nhất; đồng thời đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam, kịp thời xử lý các vấn đề lãnh sự phát sinh, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, nhất là trong “Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027”.

Tân Tổng Lãnh sự Lý Ngụy Ngụy bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại TP. Đà Nẵng, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Cảm ơn Phó Cục trưởng Phan Thị Minh Giang đã dành thời gian tiếp và trao Giấy chấp nhận lãnh sự, bà Lý Ngụy Ngụy bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại TP. Đà Nẵng; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.

Tổng Lãnh sự Lý Ngụy Ngụy đánh giá các địa phương trong khu vực lãnh sự có tốc độ phát triển năng động, nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có tài chính, khoa học - công nghệ.

Bà khẳng định trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước, tăng cường hợp tác lãnh sự, giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp quan hệ truyền thống, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.