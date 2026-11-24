Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình

Tiết mục độc tấu sáo H'Mông “xuống chợ” do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh biểu diễn chào mừng chương trình

Chương trình mở đầu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thực hiện gồm: hát múa “Ngàn ước mơ”, độc tấu sáo H'Mông “xuống chợ”, hát múa “Vi vu câu then xứ Lạng”. Các tiết mục đã mang đến không khí tươi vui, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết; công bố và trao giải cho các cụm xã, phường đạt giải ở 4 nội dung (gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương và trình diễn kỹ năng thuyết trình; Liên hoan đàn tính, hát then; trình diễn trang phục dân tộc; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng lần thứ III năm 2026).

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao các giải toàn đoàn cho 12 cụm xã, phường tham gia Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026, trong đó, giải Nhất giải toàn đoàn thuộc về Cụm số 3 (xã Đồng Đăng, Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn).

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải cho đại diện cụm đạt giải Nhất toàn đoàn

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải cho đại diện cụm đạt giải Nhì toàn đoàn

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho đại diện các cụm đạt giải Ba toàn đoàn

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho đại diện các cụm đạt giải Khuyến khích toàn đoàn

Ngay sau phần trao giải, các đại biểu, Nhân dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục xuất sắc đạt giải A ở các nội dung liên hoan hát then, đàn tính, trình diễn trang phục dân tộc và múa sư tử.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần tái hiện sinh động đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc xứ Lạng.

Tiết mục hát then “Cho sluông, Tò bjoóc” của cụm 7 (xã Văn Quan, Điềm He, Yên Phúc, Tri Lễ, Tân Đoàn, Khánh Khê) đạt giải A được công diễn tại chương trình

Tiết mục trình diễn trang phục dân tộc được công diễn tại chương trình

Tiết mục múa sư tử mèo và hát then, đàn tính được công diễn tại chương trình

Chương trình không chỉ tôn vinh những tiết mục, tập thể tiêu biểu mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống phong phú của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn và khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của Lạng Sơn nói riêng, cả nước nói chung.