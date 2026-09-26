Trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (trái) và ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (phải) trao giải thưởng Công chức phụng sự cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Ảnh: NGỌC HÀ

Giải thưởng vinh danh 15 gương tiêu biểu ở 3 nhóm: Công chức phụng sự - Doanh nhân trách nhiệm - Công dân văn minh.

Các gương mặt tiêu biểu được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí: tác động thực tế; tính tiêu biểu và truyền cảm hứng; uy tín, đạo đức và trách nhiệm; mức độ phù hợp với giá trị chương trình; khả năng lan tỏa, nhân rộng.

15 gương tiêu biểu nhận giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”. Ảnh: NGỌC HÀ

Ở nhóm Công chức phụng sự, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và 4 cán bộ, công chức đang công tác ở các sở, ngành, chính quyền địa phương được vinh danh. Ở nhóm Doanh nhân trách nhiệm, 5 lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được vinh danh. Ở nhóm Công dân văn minh, 5 cá nhân được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao sáng kiến của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng khi tổ chức giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NGỌC HÀ

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những cá nhân có đóng góp tích cực cho xã hội, mà còn góp phần khẳng định triết lý phát triển Đà Nẵng luôn hướng tới: phát triển kinh tế phải hài hòa với phát triển con người; tăng trưởng phải gắn liền với trách nhiệm xã hội và chất lượng của một đô thị được đong đếm không chỉ qua đời sống vật chất hay môi trường cảnh quan, mà còn ở những giá trị nhân văn được hình thành và gìn giữ trong mỗi con người.

Chủ tịch HĐND thành phố hy vọng giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” sẽ tiếp tục tìm kiếm và thắp sáng thêm nhiều câu chuyện như thế, tạo động lực để những việc làm tử tế được ghi nhận, sẻ chia và nhân rộng; qua đó thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.