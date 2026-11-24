Công chúng tham quan không gian triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026.

Chiều 24/11, tại Bảo tàng Hà Nội (phường Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh triển lãm diễn ra trong không khí cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, thưởng thức thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng sáng tạo các sản phẩm trên nền tảng văn hóa dân tộc là hướng đi phù hợp nhằm xác lập vị thế và nâng cao sức cạnh tranh của mỹ thuật ứng dụng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, các tác phẩm trưng bày thể hiện tài năng, tinh thần tìm tòi và quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của đội ngũ sáng tạo. Nhiều sản phẩm có giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng cao, khai thác tinh hoa văn hóa dân tộc qua chất liệu, họa tiết, đường nét và màu sắc. Việc phát triển sản phẩm trên nền tảng văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và nhu cầu thị trường là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ban tổ chức cho biết kỳ tuyển chọn năm nay thu hút 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, gồm 218 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng. Qua quá trình thẩm định, Hội đồng nghệ thuật lựa chọn 154 tác phẩm của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh, thành phố để trưng bày, trong đó có 50 tác phẩm Thiết kế sáng tạo và 104 tác phẩm Sản phẩm ứng dụng.

Họa sĩ Lê Huy đại diện Lamphong Studio (bên trái) và tác giả Quách Phan Tuấn Anh (bên phải) được trao giải thưởng, chứng nhận giải Nhất.

Kết quả, có 22 giải thưởng được trao. Ở hạng mục Thiết kế sáng tạo, giải Nhất thuộc về bộ tác phẩm “Vàng Son Đất Việt”, chất liệu sơn mài, của Lamphong Studio (Hà Nội) với các thành viên Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Yến Thương, Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự. Hạng mục này còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục Sản phẩm ứng dụng, giải Nhất được trao cho tác phẩm “Bình hút lộc Liên hoa”, chất liệu bạc, của tác giả Quách Phan Tuấn Anh (Hà Nội). Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Có mặt để nhận giải Nhì hạng mục Thiết kế sáng tạo cho bộ tác phẩm “Hà Nội sau vòm lá”, nhóm tác giả Huỳnh Đình Trường, Trương Ngọc Vinh và Trần Văn Hoàng đến từ xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng tự hào chia sẻ đây là sáng tạo mới từ chất liệu vỏ quế. Vỏ quế từ các vùng nguyên liệu nổi tiếng như Văn Yên (Lào Cai) và Trà My (Đà Nẵng) được khéo léo xử lý và tạo hình thành những sản phẩm điêu khắc kết hợp ánh sáng, tái hiện nhiều không gian văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến như Tháp Rùa, Chùa Một Cột, Văn Miếu...

Nhóm tác giả bên tác phẩm đoạt giải Nhì "Hà Nội sau vòm lá".

Các nghệ nhân trẻ nhận thấy tiềm năng lớn và đang tập trung phát triển dòng sản phẩm ứng dụng vỏ thân, cành quế tự nhiên để tạo hình, điêu khắc hoặc ghép nối thành đồ trang trí, quà tặng và vật dụng mang hương thơm dược liệu đặc trưng, kể câu chuyện văn hóa các vùng miền Việt Nam.

Tham quan không gian triển lãm, khán giả có được cái nhìn tổng quát tương đối đầy đủ về diện mạo mỹ thuật ứng dụng Việt Nam hiện nay, từ tư duy tạo hình, ngôn ngữ thiết kế đến cách khai thác và xử lý chất liệu như gốm, mây tre đan, sơn mài, bột gạo... Các ứng dụng mỹ thuật trong thiết kế sách, bộ nhận diện thương hiệu, trò chơi điện tử cũng góp phần cho thấy phạm vi ngày càng rộng của lĩnh vực này trong đời sống.

Nếu các tác phẩm thiết kế sáng tạo thể hiện sự nhạy bén với xu hướng công nghệ và những cách tiếp cận mới, thì nhóm sản phẩm ứng dụng cho thấy khả năng kế thừa, làm mới tinh hoa thủ công truyền thống. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, công nghệ và tư duy thiết kế hiện đại mở ra hướng phát triển những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa có giá trị văn hóa sâu sắc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tạo cơ hội kết nối giữa nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường cho các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 10/12 tại Bảo tàng Hà Nội.

Một số hình ảnh tại sự kiện trao giải và khai mạc triển lãm:

Các đại biểu thưởng lãm bộ tác phẩm "Vàng Son Đất Việt".

Trưng bày phong phú các chất liệu như gốm, gỗ, bạc, mây tre đan...

Hội đồng nghệ thuật gồm các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, giảng viên...

Nhiều biểu tượng, hoa văn của mỹ thuật truyền thống được ứng dụng sáng tạo thành các sản phẩm trang trí nội thất, quà tặng độc đáo.