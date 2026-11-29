Sự kiện do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật tổ chức nhân kỷ niệm 141 năm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật (29/11/1885 - 29/11/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, GS. TS. NGƯT Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh: Cuộc đời của Phạm Thận Duật (1825 - 1885) gắn liền với thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc nửa sau thế kỷ XIX.

Sinh ra tại thôn Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, Ninh Bình, sau khi thi đỗ cử nhân năm 1850, ông bước vào chốn quan trường và kinh qua nhiều trọng trách trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thủy lợi đến ngoại giao và quốc phòng dưới triều vua Tự Đức.

Trên cương vị Phó Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn, ông được đích thân vua Tự Đức giao trọng trách tổng duyệt bộ quốc sử Khâm định Việt sử thông giám cương mục và phụ trách chỉnh sửa phần Dực Tông Anh hoàng đế thực lục chính biên trong bộ Đại Nam thực lục đệ tứ kỷ.

Trao giải Nhì cho các tác giả có công trình xuất sắc

Bên cạnh công việc quốc sự trong suốt 35 năm phụng sự triều đình, từ những chuyến đi thực địa và công tác, ông còn để lại kho tàng trước tác có giá trị lớn thuộc nhiều thể loại như thơ văn, nhật ký, tấu tập và địa chí, tiêu biểu là Hưng Hóa ký lược, Vãng sứ Thiên Tân nhật ký, Quan Thành tấu tập, Quan Thành văn tập, Hà đê tấu tập… Những tác phẩm này cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa tri thức hàn lâm với vốn hiểu biết sâu sắc về thực tiễn đời sống xã hội và đặc trưng văn hóa các vùng miền của đất nước.

Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, điều khiến các thế hệ hôm nay đặc biệt kính trọng Phạm Thận Duật chính là bản lĩnh và sự lựa chọn dứt khoát của ông trước vận mệnh dân tộc. Năm 1885, khi kinh thành Huế thất thủ, là một đại thần thuộc phái chủ chiến, ông đã cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị, nhận lệnh vua thảo chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trên đường lĩnh chức Khâm sai đại thần ra Bắc chiêu tập nghĩa sĩ, ông không may bị thực dân Pháp bắt, đày đi Côn Đảo và anh dũng hy sinh trên đường bị áp giải vào ngày 29/11/1885.

Tháng 2/2026, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân (tháng 11/2025), Khu lưu niệm Phạm Thận Duật tại quê hương Ninh Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, khẳng định sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và giới sử học đối với di sản của ông.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả

Tại buổi lễ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV năm 2026 cho 5 công trình luận án tiến sĩ tiêu biểu nhất, gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba (không có giải Nhất).

Cụ thể, 2 giải Nhì được trao cho các công trình luận án: Đào tạo cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của TS. Tạ Thị Nghĩa Thục và Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX của TS. Trịnh Tiến Dũng.

3 giải Ba thuộc về các công trình: Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (1964 - 1975) của TS. Trần Quốc Dũng; Công tác chỉnh Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến năm 1953 của TS. Nguyễn Mạnh Hà và Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020 của TS. Bùi Hữu Thêm.

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, GS. TS. NGƯT Nguyễn Văn Kim khẳng định, giá trị của Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất hay tấm bằng chứng nhận, mà quan trọng hơn là sự ghi nhận kịp thời của cộng đồng sử học đối với nhiều năm tìm kiếm, thẩm định tư liệu và suy ngẫm khoa học nghiêm túc của các tác giả.

Các luận án được vinh danh năm nay bao quát nhiều lĩnh vực từ lịch sử làng xã, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng đến công tác đào tạo cán bộ và xây dựng nông thôn mới. Sự đa dạng này cho thấy các hướng nghiên cứu dù ở quy mô cộng đồng địa phương hay tầm vóc quốc gia đều có những đóng góp thiết thực vào nhận thức lịch sử dân tộc.