Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự chương trình.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, và các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế dự chương trình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai; biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam có mặt và đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới.

“Thực tiễn đó khẳng định, phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu và là một trong những động lực quan trọng của phát triển; chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027” theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí; việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Đối với phong trào phụ nữ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gợi mở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở: Lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển.

Các bộ, ngành giải quyết điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức, doanh nhân...; tạo cơ hội phát triển thực chất và bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Hội LHPN tiếp tục là "ngôi nhà chung" ấm áp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần "dệt thêu" cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ, chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp, những thành tựu đã được khẳng định, mà còn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam suốt 96 năm qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; gắn bó mật thiết với Hội viên, phụ nữ; các chị đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội vào cuộc sống.

Chính từ sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ, những việc làm bình dị mà cao quý các chị đã góp phần củng cố niềm tin của Hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II

“Tôi tin tưởng những tấm gương được tôn vinh sẽ tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiên phong đổi mới, sáng tạo; truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ. Từ đó, ngày càng có nhiều hơn phụ nữ cùng tiến bộ, cùng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Tại chương trình, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế” cũng được phát động.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, những Dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà còn thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ; kết nối với nguồn lực và thị trường; tạo cơ hội phụ nữ khởi nghiệp thành công, phát triển thành những doanh nhân, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.