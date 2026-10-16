Trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026: Tôn vinh 32 cán bộ Hội phụ nữ tận tâm, sáng tạo

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho các cán bộ Hội xuất sắc

Giải thưởng vinh dự mang tên Nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vị thủ lĩnh xuất sắc của phong trào Đồng khởi và "Đội quân tóc dài". Giải thưởng được xét chọn định kỳ nhằm tôn vinh các cán bộ Hội chuyên trách có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, mô hình đổi mới mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và cộng đồng.

Tại lễ trao giải lần thứ hai - năm 2026, Ban Tổ chức đã lựa chọn và vinh danh 32 gương mặt cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu đại diện cho hàng vạn cán bộ Hội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó gồm 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh/thành và 12 cán bộ Hội cơ sở.

Họ là những cán bộ Hội với hơn 30 năm bền bỉ gắn bó với phong trào phụ nữ; là những Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở trẻ tuổi, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Không quản ngại khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo, các chị đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với hội viên, vừa chủ động hỗ trợ sinh kế, lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu", hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo và đi đầu trong chuyển đổi số.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho các cán bộ Hội xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Hội viên, phụ nữ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các chị đã đưa chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội vào cuộc sống; đồng thời, là cầu nối tin cậy lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với Đảng, Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Chính từ sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ; những việc làm bình dị mà cao quý các chị đã góp phần củng cố niềm tin của Hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ

Thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Lê Thị Thủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tin tưởng những tấm gương được tôn vinh không chỉ tỏa sáng hôm nay mà tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiên phong đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm và đóng góp của mình lan tỏa, nhân lên những cách làm hay, những giá trị tốt đẹp; truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ để ngày càng có nhiều hơn phụ nữ cùng tiến bộ, cùng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam và đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.