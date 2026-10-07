Trao giải thưởng 'Nguyễn Chí Thanh' và 'Thanh niên sống đẹp' nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, trải qua chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu

Đến nay Hội có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức Hội tại 34 tỉnh, thành phố; 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

“Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam là dịp nhìn lại và tôn vinh chặng đường xây dựng, phát triển của tổ chức Hội; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm gắn giáo dục truyền thống với thực tiễn, sáng tạo và hội nhập; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên. Đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cho biết, mở đầu chuỗi hoạt động là Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10.10.

Sự kiện bao gồm Lễ chào cờ, Chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của khoảng 1.200 cán bộ, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Được triển khai từ tháng 5.2026, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Tại các địa phương, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động chào cờ, dâng hương; tri ân gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Cùng với hoạt động tổng kết Hành trình, trong sáng 10.10, đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm. Hoạt động được tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam thu hút sự quan tâm của báo chí

Lan tỏa những câu chuyện, con người và hành động đẹp

Một trong những hoạt động trọng tâm trong ngày 10.10 là Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến sẽ có 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc sẽ được tuyên dương tại Gala. Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Trong hai ngày 10 và 11.10, tại khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm, Triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam được tổ chức nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ.

Không gian triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên; tổ chức các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị...

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam sẽ diễn ra tối 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội LHTN Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Khép lại chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội thanh niên 2026 với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc…

Chương trình hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên Thủ đô trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.