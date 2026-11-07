Tham dự buổi lễ, có PGS. TS Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; GS. VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC; PGS. TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và sinh viên.

PGS. TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội phát biểu chào mừng tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, PGS. TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng Hà Nội gửi lời nhắn nhủ tới các nhà khoa học trẻ, nhấn mạnh: “Việc đam mê học tập, nghiên cứu cùng với lối sống tử tế sẽ là hành trang vô cùng tốt đẹp để sinh viên tự tin bước vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi và sự hy sinh lớn lao của các bậc cha mẹ, phụ huynh”

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thường niên nhằm biểu dương những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, khuyến khích sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, tư duy khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Năm 2026, giải thưởng thu hút 722 đề tài đến từ 122 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, tăng 94 đề tài so với năm 2025. Qua vòng Sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 131 đề tài của sinh viên thuộc 57 cơ sở giáo dục đại học vào vòng Chung khảo.

Các đề tài được chia thành 6 lĩnh vực nghiên cứu. Trong đó, Khoa học Xã hội có số lượng nhiều nhất với 67 đề tài; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ có 20 đề tài; Khoa học Tự nhiên có 18 đề tài; Khoa học Y, Dược có 10 đề tài; Khoa học Nhân văn có 9 đề tài và Khoa học Nông nghiệp có 7 đề tài.

Đại diện các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên nhận giải thưởng tại buổi lễ.

Đại diện các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên nhận giải thưởng tại buổi lễ.

Đại diện các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên nhận giải thưởng tại buổi lễ.

Trước lễ tổng kết, ngày 4/11, Bộ GD - ĐT tổ chức họp các hội đồng đánh giá, xét giải vòng Chung khảo. Ngày 6/11, sinh viên và các nhóm nghiên cứu trình bày kết quả công trình trước hội đồng để đánh giá, lựa chọn những đề tài xuất sắc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố và trao giải cho 131 đề tài vào vòng Chung khảo. Trong đó, 19 đề tài đoạt giải Nhất và 112 đề tài đoạt giải Nhì. Bên cạnh đó, giải thưởng năm 2026 còn ghi nhận 165 giải Ba và 270 giải Khuyến khích.

PGS. TS Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, PGS. TS Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT khẳng định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên đối với việc phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trong tương lai. Thứ trưởng nhấn mạnh: "Những sinh viên đang xây dựng mô hình, kiểm chứng dữ liệu, làm thí nghiệm, phân tích chính sách hôm nay chính là nguồn nhân lực khoa học công nghệ tương lai của đất nước".

Đánh giá cao tính thời sự và khả năng ứng dụng thực tiễn của các đề tài năm nay, Thứ trưởng mong muốn sinh viên tiếp tục tự tin đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và tìm kiếm câu trả lời dựa trên cơ sở khoa học. Ông nhấn mạnh vai trò của sự trung thực, tinh thần cầu thị và khả năng sửa sai trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, sinh viên cần biết sử dụng công cụ này một cách có trách nhiệm, chủ động kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung mình tạo ra.

Các đại biểu, khách mời cùng sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2026.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm, ghi nhận xứng đáng những đóng góp của giảng viên hướng dẫn và xây dựng lộ trình hỗ trợ các đề tài có tiềm năng phát triển sau giải thưởng.