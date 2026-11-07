Trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2026

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các đề tài đoạt giải Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng cho biết, năm nay, Giải thưởng thu hút 722 đề tài từ 122 cơ sở giáo dục đại học, trải trên sáu lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kĩ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn; tăng 94 đề tài và 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia so với năm 2025.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Quang Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Qua danh mục đề tài, có thể thấy những hướng nghiên cứu chuyên sâu, gắn với các vấn đề thời sự. Trách nhiệm của các trường là giúp sinh viên đi sâu vào phương pháp, làm chủ dữ liệu và hiểu giới hạn của kết luận nghiên cứu. Qua đó, hình thành năng lực làm khoa học.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng mong muốn các em sinh viên có thêm sự tự tin để đặt câu hỏi nghiên cứu, tìm câu trả lời có căn cứ, lựa chọn vấn đề mình thực sự muốn hiểu, trao đổi thẳng thắn với thầy cô, kể cả khi kết quả khác với dự đoán.

“Khi chưa thành công, hãy xem phương pháp cần điều chỉnh ở đâu, dữ liệu còn thiếu gì. Thái độ trung thực và khả năng tự sửa sai sẽ giúp các em tiến xa. Với công cụ trí tuệ nhân tạo, hãy hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm về nội dung mình sử dụng”, Thứ trưởng nhận định.

Gửi lời cảm ơn sự tận tâm của những người hướng dẫn, Thứ trưởng mong các thầy cô tiếp tục giúp sinh viên tìm ra sở trường, tạo điều kiện để các em tự suy nghĩ, tranh luận và thử cách tiếp cận mới. Đó cũng là cách vun đắp thế hệ kế cận cho nhóm nghiên cứu và chuyên ngành của mình.

Nhóm sinh viên Học viện Quân Y dành giải Nhì.

Để nuôi dưỡng niềm say mê của sinh viên và sự tâm huyết của thầy cô, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học quan tâm, tạo cơ hội nghiên cứu từ sớm qua học phần, đồ án, khóa luận và các nhóm nghiên cứu; tạo thuận lợi trong tiếp cận phòng thí nghiệm, dữ liệu, tài liệu và kinh phí.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học ghi nhận công sức hướng dẫn trong phân công nhiệm vụ, đánh giá, thi đua và hỗ trợ chuyên môn. Thầy cô cần có thời gian, điều kiện làm việc và sự ghi nhận xứng đáng để đồng hành lâu dài với sinh viên.

Cùng với đó, Thứ trưởng lưu ý các nhà trường phải xây dựng, có lộ trình hỗ trợ sinh viên và đề tài triển vọng sau giải thưởng. Nghiên cứu cơ bản cần được đào sâu, kiểm chứng và công bố; nghiên cứu ứng dụng cần được thử nghiệm, hoàn thiện và kết nối với đơn vị sử dụng. Sinh viên có năng lực, nguyện vọng cần được định hướng học lên hoặc tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển tại doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường theo dõi việc hỗ trợ, kết nối với viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; làm rõ những đề tài được phát triển tiếp, những sinh viên tiếp tục nghiên cứu và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Thứ trưởng mong rằng sau buổi lễ, mỗi em có một bước đi tiếp theo cho nghiên cứu của mình; mỗi thầy cô có thêm điều kiện hướng dẫn; mỗi trường có thêm những gương mặt trẻ để bồi dưỡng. Sự tiếp nối ấy sẽ duy trì ý nghĩa của Giải thưởng trong những năm tới.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các cá nhân, tập thể có đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ dành cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học và 131 đề tài được lựa chọn và đoạt giải.