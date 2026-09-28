Trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ nhất năm 2026

Lãnh đạo xã Thạnh Bình trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho các cá nhân. (Ảnh: QV)

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình, nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của các em học sinh, sinh viên; là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời, tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí tự cường, khí tiết, lòng yêu nước, trọng dân và trách nhiệm với quê hương, đất nước mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã để lại.

Thạnh Bình là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng; là quê hương có niềm tự hào đặc biệt khi là nơi sinh thành và lưu giữ những dấu tích gắn liền với cuộc đời của Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng. Trên vùng đất còn nhiều gian khó ấy, các thế hệ người dân luôn quý trọng tri thức, coi sự học là con đường mở mang dân trí, hun đúc nhân cách, lập thân, lập nghiệp và phụng sự quê hương, đất nước. Chính từ mạch nguồn văn hóa và tinh thần ấy đã hình thành nên biết bao con người giàu khí phách, nặng nghĩa với dân, với nước.

Quang cảnh buổi trao giải. (Ảnh: QV)

Trong những tên tuổi làm rạng danh vùng đất này, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là một biểu tượng đặc biệt cao đẹp. Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Cuộc đời cụ Huỳnh là sự kết tinh rực rỡ của tinh thần hiếu học, ý chí tự cường, khí tiết thanh liêm, lòng yêu nước sâu sắc và sự tận tụy vì nhân dân. Từ một người học trò xứ Quảng nổi tiếng thông tuệ, cụ Huỳnh đã trở thành nhà chí sĩ kiên trung, nhà văn hóa lớn, người cộng sự được Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức tin cậy.

Năm 2012, cụ Huỳnh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Sao Vàng vì có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đến nay, 150 năm đã trôi qua, nhưng tấm gương về một người mà “giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan” vẫn còn nguyên sức lay động, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm học tập, rèn luyện, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Cụ Huỳnh là niềm tự hào chung của vùng đất Tiên Phước trước đây, của Quảng Nam-Đà Nẵng và của cả dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham dự lễ trao giải. (Ảnh: QV)

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được hình thành tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây từ năm 2004, với mong muốn gìn giữ truyền thống hiếu học, phát hiện và nâng đỡ tài năng, khơi dậy khát vọng vươn lên trong các thế hệ học sinh, sinh viên. Trải qua hơn 20 năm, Giải thưởng đã biểu dương, khích lệ hơn 1.500 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, trở thành một biểu tượng đẹp của công tác khuyến học, khuyến tài và là niềm vinh dự của nhiều thế hệ con em quê hương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Nguyễn Đình Tứ chia sẻ, việc tổ chức Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ nhất năm 2026 trong đơn vị hành chính mới không phải là sự khởi đầu tách rời quá khứ, mà là sự tiếp nối đầy trách nhiệm đối với một hành trình tốt đẹp được vun đắp từ năm 2004.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình Nguyễn Đình Tứ phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: QV)

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích mà các em đã đạt được. Nhưng cao hơn một phần thưởng, đây còn là niềm tin và kỳ vọng quê hương gửi gắm vào thế hệ trẻ. Mang tên một bậc tiền nhân suốt đời đề cao việc học, giữ trọn khí tiết và hết lòng vì dân, giải thưởng nhắc nhở các em rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng nhân cách, trách nhiệm và khát vọng phụng sự.

“Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nghĩa tình và trách nhiệm; trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ và kết nối những người con Thạnh Bình ở khắp mọi miền đất nước. Với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân Thạnh Bình, sẽ có thêm nhiều học sinh, sinh viên đạt thành tích cao, trưởng thành, sống có ích và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để chúng ta tiếp nối di sản tinh thần của cụ Huỳnh Thúc Kháng; lấy việc học để mở đường, lấy nhân cách để đứng vững và lấy sự cống hiến để làm nên giá trị của mỗi con người”, đồng chí Nguyễn Đình Tứ tin tưởng.

Vinh danh em Trầm Thị Trạch Oanh đạt học vị tiến sĩ. (Ảnh: QV)

Dịp này, Ban tổ chức đã vinh danh 42 học sinh, sinh viên là những người con quê hương Thạnh Bình có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Trong đó, có 1 em đạt học vị tiến sĩ; 19 em tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; 7 em có giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; 15 em có thành tích 12 năm liền xuất sắc và có giải từ cấp huyện trở lên.