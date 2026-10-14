Trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Chiều nay 14-10, Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục.

Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; tôn vinh cá nhân.

Trao giải hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Ảnh: Đăng Khoa

Trong đó, ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, giải thưởng được trao cho 8 cơ quan nhà nước.

Trong đó, Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của thành phố Hà Nội; Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số của Công an thành phố Hà Nội; Hệ sinh thái y tế số Thủ đô của Sở Y tế Hà Nội được trao giải thưởng.

Đại diện thành phố Hà Nội nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Ảnh: Đăng Khoa

Ngoài ra, 5 cơ quan khác được nhận giải thưởng ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, gồm: UBND thành phố Đà Nẵng với Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố; UBND thành phố Huế với Giải pháp chuyển đổi số quản lý, điều hành, phục vụ qua Hue-S và HueIOC; UBND tỉnh Lạng Sơn với Trợ lý ảo công chức số xứ Lạng; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công an với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID); Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành.

Theo Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải thưởng Nguyễn Quân, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành.

Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội nhận giải thưởng. Ảnh: Đăng Khoa

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức.

Tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu.