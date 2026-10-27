Trao giải thưởng 10 đội diễn tập an ninh mạng có thành tích cao

Trao giải Nhất cho đội Đồng Xuân. Ảnh: Thu Uyên

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về Đội Đồng Xuân, với các thành viên đến từ 5 đơn vị: Phòng An ninh mạng công an tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang và đơn vị công nghệ thuộc Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Trao giải Nhì cho đội Ô Cầu Dền. Ảnh: T.U

Hai giải Nhì thuộc về đội Ô Cầu Dền với các thành viên đến từ 5 đơn vị là Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Huế, Lạng Sơn, Điện Biên, Tây Ninh và Cục Chuyển đổi số Văn phòng Quốc hội; và đội Hoàng Thành với các thành viên đến từ 5 đơn vị: Phòng An ninh mạng Công an các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau, các đơn vị Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - Bộ Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng.

Trao giải Nhì cho đội Hoàng Thành. Ảnh: T.U

Trước đó, sáng cùng ngày, Cục An ninh mạng phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính.

Chương trình diễn tập gồm 2 phiên. Phiên 1 là phiên thực hành, diễn ra trong 7,5 tiếng liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính, với sự tham gia của 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, gồm các đơn vị thường trực bảo vệ an ninh mạng của 14 bộ, ngành và phòng an ninh mạng công an 32 tỉnh, thành phố, chia thành 10 đội.

Chương trình diễn tập theo kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính. Ảnh: T.U

Điểm mới của diễn tập năm nay là hình thức phòng thủ trực tiếp kết hợp điều tra trực tiếp. Các đội phải tập trung giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công để bảo vệ hệ thống; song song đó phải phân tích nhật ký, truy vết hành vi của đối tượng qua các giai đoạn của cuộc tấn công, khoanh vùng, xử lý sự cố, khôi phục hoạt động hệ thống và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Phần điều tra được chấm điểm theo thể thức CTF với 43 thử thách; kết quả chung của mỗi đội phản ánh cả năng lực phòng thủ lẫn năng lực điều tra.

Phiên 2 được tổ chức dưới hình thức hội thảo chuyên đề, với sự tham gia của lãnh đạo phòng an ninh mạng công an các tỉnh, thành phố và đơn vị bảo đảm an ninh mạng của các bộ, ngành.

Các đội tham gia diễn tập. Ảnh: T.U

Chương trình diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026 là dịp để các lực lượng bảo vệ an ninh mạng kiểm nghiệm năng lực thực chiến, cập nhật và đưa các quy định mới của pháp luật vào thực tiễn, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh mạng quốc gia vững chắc.