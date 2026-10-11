Trao giải thiết kế dự án Bệnh viện Đa khoa Thực hành 500 giường, vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường. QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, được quy hoạch xây dựng tại xã Tân Nhựt.

Mục tiêu cốt lõi của cuộc thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thực hành nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, sáng tạo và hiện đại. Công trình được định hướng đáp ứng toàn diện các yêu cầu khắt khe của mô hình “Viện - Trường” tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và từng bước hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Khi đi vào vận hành, công trình không chỉ đóng vai trò là trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế kỹ thuật cao, giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận.

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM phát biểu tại buổi lễ. QUANG HUY

Trước đó, đại diện ban tổ chức cho biết, quy trình tổ chức thi tuyển được thực hiện chặt chẽ theo Kế hoạch phê duyệt của UBND TPHCM tại Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 19-5-2025. Chủ đầu tư đã phối hợp cùng Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM triển khai công tác tổ chức theo đúng quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau giai đoạn công bố thông tin, ban tổ chức đã tiếp nhận và lựa chọn được 5 đơn vị tư vấn thiết kế đáp ứng đầy đủ năng lực chuyên môn để bước vào vòng trong. Trải qua 4 tuần nghiên cứu đề xuất và phiên họp đánh giá khắt khe của Hội đồng thi tuyển vào ngày 30-7 theo nguyên tắc ẩn danh, các phương án xuất sắc nhất đã được định hình. Đến ngày 7-10, UBND TPHCM đã chính thức ký ban hành Quyết định số 6626/QĐ-UBND phê duyệt kết quả chung cuộc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Liên danh Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) và Công ty AIA LIFE DESIGNERS. QUANG HUY

Cụ thể, giải nhất đã thuộc về Liên danh Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) và Công ty AIA LIFE DESIGNERS. Giải nhì được trao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đông Thái Sơn. Giải ba thuộc về Công ty TNHH CPG Việt Nam. Ban tổ chức đánh giá cao sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm và những đóng góp chuyên môn sâu sắc của các đơn vị tư vấn, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, phục vụ các bước triển khai tiếp theo của siêu dự án.

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn tất phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong quý 1-2027 để kịp khởi công vào giữa năm 2027. Giai đoạn 1 của bệnh viện dự kiến hoàn thành, tiến hành lắp đặt danh mục 270 thiết bị y tế chuyên sâu (bao gồm hệ thống MRI từ 1.5 Tesla, CT 64-128 lát cắt, hệ thống DSA và thiết bị ECMO) để chính thức đón bệnh nhân và đưa sinh viên vào thực hành tập trung từ năm 2030.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị đoạt giải. QUANG HUY

Dự án xây mới Bệnh viện Đa khoa Thực hành 500 giường là công trình trọng điểm được HĐND TPHCM thông qua tháng 12-2025. Dự án triển khai song song với Bệnh viện Chấn thương kế cận, tạo cụm y tế gần 8.800 tỷ đồng tại xã Tân Nhựt. Đây là bước ngoặt giải bài toán thiếu bệnh viện thực hành chuẩn riêng biệt của trường. Khi hoàn thành, công trình sẽ chấm dứt tình trạng sinh viên thực tập phân tán, trở thành trung tâm lâm sàng tập trung cho hơn 12.000 sinh viên và 2.000 giảng viên, nâng cao chất lượng nhân lực y tế công lập.