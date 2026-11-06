Trao giải thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật và lịch sử, văn hóa, di sản tỉnh Điện Biên

Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức trao giải cho tập thể đạt giải Nhất.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/10 đến hết ngày 20/10 trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Ngay sau khi phát động, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành, đoàn thể cùng UBND xã, phường đã tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp.

Bà Trần Thị Lan Hương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất hạng mục cá nhân.

Theo thống kê từ hệ thống trực tuyến, sau 20 ngày tổ chức, cuộc thi thu hút sự tham gia của 45/45 đơn vị trên địa bàn với tổng số 13.592 người tham gia, tương ứng 31.550 lượt bài dự thi. Trong đó, có 1.202 thí sinh trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm; tổng số bài dự thi đạt từ 80 điểm trở lên là 9.681 lượt (chiếm trên 30,68% tổng số lượt bài). Nhiều địa phương ghi nhận chất lượng bài thi rất tốt như các xã, phường: Điện Biên Phủ, Thanh Yên, Xa Dung, Mường Thanh, Na Sang, Tuần Giáo, Mường Lay, Chiềng Sinh, Thanh An, Mường Nhé...

Tại hội nghị tổng kết, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho 9 tập thể và 38 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 9 giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 gải Ba và 1 giải phụ, trao cho các đơn vị xuất sắc như UBND phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, phường Mường Lay, UBND các xã Xa Dung, Si Pa Phìn, Na Sang, Chiềng Sinh, Thanh Yên, Thanh Nưa. 38 giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 4 giải phụ.

Các cá nhân đạt giải Ba tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật và lịch sử, văn hóa, di sản tỉnh Điện Biên” năm 2026.

Cuộc thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mang tính thiết thực mà còn là hình thức đổi mới phương thức truyền thông gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, các quy định pháp luật về văn hóa, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Sự kiện cũng khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.