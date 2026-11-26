Lễ trao giải cuộc thi viết "Giáo dục tài chính thông minh". Ảnh: Triều Minh

Sau 6 tháng phát động, cuộc thi viết về giáo dục tài chính thông minh do Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức đã nhận hơn 400 tác phẩm. Tại lễ tổng kết và trao giải, ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự hưởng ứng của các cây viết chuyên đặc biệt là những cây viết không chuyên. Theo ông, những câu chuyện có thật về cách kiếm tiền, chi tiêu và tiết kiệm đã giúp kiến thức tài chính đến với người đọc một cách gần gũi.

Một trong những câu chuyện khiến ông ấn tượng là cách một người cha dạy con mới vào lớp 1 sử dụng tiền bằng ba con heo đất mang tên “Tiêu”, “Để dành” và “Cho đi”. Qua việc chia tiền vào từng con heo, trẻ học cách cân nhắc khi chi tiêu, biết dành dụm và chia sẻ với người khác. Ông cũng nhắc đến câu chuyện của một sinh viên phải tính toán lại các khoản chi khi cuối tháng chỉ còn khoảng 320.000 đồng, và chia sẻ của một bác sĩ miền núi về gánh nặng chi phí chữa bệnh, qua đó cho thấy ý nghĩa của khoản dự phòng khi gia đình gặp biến cố.

Ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Triều Minh

Ông Lê Huy Nam mong những kinh nghiệm từ cuộc thi tiếp tục được chia sẻ trong gia đình, ký túc xá và các buổi sinh hoạt lớp. Theo ông, những bài học về quản lý chi tiêu và nhận diện lời mời chào đáng ngờ trên mạng có thể giúp học sinh, sinh viên tự tin hơn khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, cho rằng giáo dục tài chính là một nội dung thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Khi chuyển đổi số tác động đến nhiều mặt của đời sống, người dân cần có kiến thức để cân nhắc các quyết định tài chính và nhận diện rủi ro trong quá trình sử dụng tiền.

Theo ông Hùng, giáo dục tài chính cần gắn việc quản lý chi tiêu với cách kiếm tiền chính đáng và sử dụng đồng tiền có trách nhiệm. Một khoản tiền được dành cho nhu cầu thiết yếu của gia đình hay dùng để giúp đỡ người khác đều cho thấy cách mỗi người lựa chọn và đặt thứ tự ưu tiên trong chi tiêu.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam

Ông ghi nhận Tạp chí Công dân và Khuyến học đã đưa công tác khuyến học đến với bạn đọc qua những chủ đề cụ thể, từ xây dựng gia đình học tập đến giáo dục tài chính. Ông đề nghị Tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung, phát triển các hình thức truyền thông đa phương tiện và nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Ông cũng cảm ơn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên và các đơn vị đồng hành đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cuộc thi là một ví dụ về nỗ lực đổi mới cách tiếp cận độc giả của Tạp chí Công dân và Khuyến học. Hình thức cuộc thi tạo cơ hội để bạn đọc trực tiếp góp bài, chia sẻ trải nghiệm và học hỏi từ cách người khác giải quyết những vấn đề tài chính thường gặp.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Triều Minh

Theo bà Thảo, quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí và áp lực cạnh tranh trên môi trường số đặt ra yêu cầu đổi mới cả nội dung lẫn phương thức tiếp cận công chúng. Trong quá trình đó, mỗi cơ quan báo chí cần giữ bản sắc, phát huy thế mạnh chuyên môn và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc.

Bà nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc cung cấp kiến thức, giúp công chúng hiểu đúng vấn đề và có thêm căn cứ để đưa ra quyết định trong cuộc sống. Bên cạnh số lượng người tiếp cận, giá trị của một tác phẩm còn thể hiện ở những gì người đọc học được và có thể vận dụng. Bà kỳ vọng các tác phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục đến với bạn đọc sau lễ trao giải.