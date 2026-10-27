Trao giải Quả bóng vàng 2026: Vinh danh Harry Kane, Yamal nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc

Harry Kane rạng rỡ trên sân khấu nhận giải Quả bóng vàng 2026. (Nguồn: Daily Mail)

Trên sân khấu của nhà hát London Palladium (Anh), tiền đạo huyền thoại Ronaldo (Brazil) đã gọi tên Harry Kane, ở hạng mục cao quý nhất Quả bóng vàng 2026.

Có lẽ Harry Kane đã mơ về khoảnh khắc này kể từ khi anh bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh hiện thi đấu cho Bayern Munich, vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng ở tuổi 33.

Trong mùa giải thi đấu thăng hoa, Kane đã ghi tổng cộng 73 bàn sau 65 trận, giúp Hùm xám lên ngôi Bundesliga và cùng Tam sư giành hạng Ba World Cup 2026.

Tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy trong suốt sự nghiệp dường như đã được đền đáp xứng đáng. Anh bày tỏ cảm xúc khi nhận giải:

"Chà, thật khó tin! Tôi gần như không nói nên lời. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách những người cần cảm ơn. Một lần nữa, xin cảm ơn France Football và Ban tổ chức Quả bóng vàng đã mang đến sự kiện tuyệt vời này.

Được có mặt tại London khiến khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt. Xin cảm ơn tất cả những người đã bỏ phiếu cho tôi. Tôi hiểu rằng, lựa chọn ấy không hề dễ dàng khi trong khán phòng tối nay có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, đẳng cấp thế giới. Vì vậy, tôi thực sự biết ơn các bạn.

Gửi tới các đồng đội của tôi tại Bayern, trong đó có một vài người đang hiện diện ở đây tối nay: Nếu không có các bạn cùng toàn thể đội bóng, tôi sẽ không thể có được thành quả này.

Các bạn luôn thúc đẩy, hỗ trợ tôi thi đấu và hoàn thiện bản thân. Xin chân thành cảm ơn tất cả".

Lamine Yamal được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. (Nguồn: Goal)

Ở những hạng mục giải thưởng cá nhân đáng chú ý khác, Lamine Yamal được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, với 25 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo mùa trước.

Đề cử huấn luyện viên xuất sắc nhất năm, dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Mikel Arteta, Vincent Kompany và Luis Enrique, HLV Luis de la Fuente vẫn xứng đáng được vinh danh.

Người đàn ông 65 tuổi đã dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha đến chức vô địch World Cup 2026, sau khi đánh bại Argentina 2-1 trong trận chung kết.

Unai Simon nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm khi anh thi đấu ấn tượng, cùng Tây Ban Nha đăng quang trên đất Mỹ mùa Hè vừa qua.

Đội bóng nam hay nhất năm thuộc về PSG, khi họ lần thứ hai liên tiếp đăng quang Champions League.

Kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026. (Nguồn: 433)