Báo Tin tức và Dân tộc đoạt hai giải C tại Liên hoan Thông tin video khu vực phía Nam lần thứ nhất - năm 2026.

Chiều 12/10, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam đã tổ chức Lễ trao giải Liên hoan Thông tin video khu vực phía Nam lần thứ nhất - năm 2026. Chương trình nhằm tôn vinh những tác phẩm video có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thông tin của TTXVN; đồng thời khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo đổi mới phương thức tác nghiệp, sáng tạo trong việc sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, đặc biệt là loại hình thông tin video.

Hai giải B được trao cho tác phẩm “Sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng - Cần những giải pháp quyết liệt” của nhóm tác giả Phạm Thanh Tân - Nguyễn Minh Phú - Giang Châu Phương (Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Tây Ninh) và tác phẩm “Những cán bộ ‘vượt biển’ mỗi ngày vì nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Trần Thụy Hữu Duyên - Trần Huỳnh Giang (Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP Hồ Chí Minh).

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức liên hoan đã nhận được gần 200 tác phẩm dự thi đến từ các cơ quan thường trú TTXVN khu vực phía Nam và phòng đại diện các toà soạn báo tại TP Hồ Chí Minh. Các tác phẩm phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và những vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm, cũng như các câu chuyện văn hoá giàu bản sắc, nhân văn.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 6 giải Chuyên đề cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam trao giải A - hạng mục cao nhất của Liên hoan, thuộc về tác phẩm “Hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo” của nhóm tác giả Đậu Tất Thành - Nguyễn Như Bình, Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Đồng Nai.

Giải A - hạng mục cao nhất của Liên hoan, thuộc về tác phẩm “Hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo” của nhóm tác giả Đậu Tất Thành - Nguyễn Như Bình, Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Đồng Nai.

Hai giải B được trao cho tác phẩm “Sông Vàm Cỏ Đông bị ô nhiễm nghiêm trọng - Cần những giải pháp quyết liệt” của nhóm tác giả Phạm Thanh Tân - Nguyễn Minh Phú - Giang Châu Phương thuộc Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Tây Ninh và tác phẩm “Những cán bộ ‘vượt biển’ mỗi ngày vì Nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Trần Thụy Hữu Duyên - Trần Huỳnh Giang thuộc Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ truyền thông tại TP Hồ Chí Minh.

Ở hạng mục giải C, Ban Tổ chức vinh danh ba tác phẩm gồm: “Bác sĩ Trần Văn Bản với hành trình tìm kiếm liệt sĩ suốt 47 năm” của tác giả Lê Mạnh Linh - Báo Tin tức và Dân tộc; tác phẩm “Đánh thức những dòng kênh giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn An Hiếu - Báo Tin tức và Dân tộc; tác phẩm “Khẩn trương vận hành công trình hồ thủy lợi Đarana ở Đồng Nai” của nhóm tác giả Đậu Tất Thành - Nguyễn Như Bình thuộc Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Đồng Nai.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao 6 giải Chuyên đề nhằm ghi nhận những cách thể hiện nổi bật trong sản xuất thông tin video, gồm video tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng có nội dung tốt nhất, có lời bình hay nhất, hình ảnh tốt nhất, hình thức thể hiện sáng tạo nhất, ứng dụng đồ họa chất lượng nhất và có độ lan tỏa cao nhất trên mạng xã hội. Phóng viên Mạnh Linh - Báo Tin tức và Dân tộc đoạt giải Video có hình ảnh tốt cho tác phẩm "Người giữ hồn kinh lá buông Khmer".

Liên hoan Thông tin video khu vực phía Nam lần thứ nhất - năm 2026 không chỉ là dịp ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ phóng viên trong sản xuất thông tin video, mà còn tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các sản phẩm thông tin TTXVN trên các nền tảng truyền thông số.

Dịp này, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) cũng trao các phần thưởng nhằm ghi nhận, động viên những cơ quan thường trú thực hiện tốt công tác thông tin video trong 9 tháng năm 2026.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Toạ đàm "Thông tin Video: Nhận diện điểm nghẽn và những giải pháp tháo gỡ" với sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông cùng các phóng viên đến từ các cơ quan thường trú TTXVN khu vực phía Nam, phòng đại diện các toà soạn báo của TTXVN tại TP Hồ Chí Minh.

Tại toạ đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất thông tin video. Đặc biệt, nhiều phóng viên cho rằng mức chi trả nhuận bút (chấm điểm) đối với sản phẩm video hiện nay còn rất thấp, chưa tương xứng với công sức của phóng viên bỏ ra. Nhiều ý kiến đề xuất cần nghiên cứu điều chỉnh mức chấm điểm phù hợp, tạo động lực để phóng viên đầu tư thực hiện những sản phẩm video có chất lượng.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng cơ quan thường trú TTXVN tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm làm video tại Tọa đàm.

Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông Nguyễn Quang Vũ chia sẻ cách thức đặt tít, sapo để tăng lượt tương tác cho video.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, việc nâng cao chất lượng thông tin video cần bắt đầu từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, xác định góc tiếp cận và cách kể chuyện bằng hình ảnh. Các phóng viên cần đổi mới phương thức tác nghiệp, nên chú trọng chất lượng hình ảnh, âm thanh, nhịp dựng và tính hấp dẫn của nội dung.

Đặc biệt, cần quan tâm cách đặt tiêu đề ngắn gọn, thu hút, xây dựng sapo lôi cuốn, tạo điểm nhấn ngay từ những giây đầu tiên để giữ chân người xem; đồng thời, mỗi sản phẩm cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm từng nền tảng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại Toạ đàm, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam cho biết, trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thông tin video ngày càng giữ vai trò quan trọng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng mà còn phải nâng cao chất lượng, tính chính xác, chiều sâu nội dung và sức lan tỏa của từng sản phẩm.

Trong 9 tháng qua, sản lượng thông tin video tại các cơ quan thường trú (CQTT) khu vực phía Nam tăng hơn 80% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt gần 5,8 video/phóng viên/tháng so với mức 2,5 video/phóng viên/tháng của năm trước. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, kỹ năng quay dựng, kể chuyện bằng hình ảnh của một số phóng viên còn hạn chế; sự phối hợp giữa các đơn vị sản xuất và phát hành đôi lúc chưa chặt chẽ.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, phát biểu tại Toạ đàm.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, trong thời gian tới, các CQTT cần đổi mới tư duy lựa chọn đề tài, chủ động bám sát cơ sở, phát hiện những vấn đề dân sinh, xây dựng các tuyến thông tin có chiều sâu; Đồng thời, phóng viên phải nâng cao kỹ năng quay dựng, khai thác hiệu quả thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) có chọn lọc trong việc sản xuất, phân phối thông tin đa nền tảng.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, phấn đấu 100% phóng viên CQTT phía Nam có khả năng sản xuất video đáp ứng yêu cầu; xây dựng lực lượng nòng cốt thực hiện các tác phẩm chất lượng cao. Các giải pháp sẽ được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và tiêu chí đánh giá, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả thông tin video của TTXVN.