Trao giải Liên hoan Hương Sắc Nam bộ lần 6 - 2026

Các thí sinh đoạt giải ở bảng Đơn ca. Ảnh: DIỆU HIỀN

Qua hai vòng Khoe giọng và Tỏa sáng, thí sinh Võ Thị Trúc Đương đã xuất sắc giành giải Nhất bảng Đơn ca; đôi thí sinh Trà Hoàng Sơn - Nguyễn Thanh Hiếu giành giải Nhất bảng Song ca.

Các thí sinh đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng Ban giám khảo và ban nhạc. Ảnh: Diệu Hiền

Cuộc thi đã thu hút trên 70 thí sinh với lứa tuổi từ 20 đến 76. Liên hoan có sự góp mặt của nhiều thí sinh đến từ tỉnh xa như Hà Nội, Cà Mau… Nhiều bài ca vọng cổ có nội dung ca ngợi Bác Hồ, bác Tôn, ca ngợi quê hương đất nước và những chiến công của các vị anh hùng liệt sĩ rất cảm động.

Thí sinh Võ Thị Trúc Đương đoạt giải nhất bảng Đơn ca. Ảnh: Diệu Hiền

Bà Nguyễn Phạm Bích Ngân, Phó Giám đốc Cung văn hóa Lao Động TPHCM, kỳ vọng: “Hy vọng trong những liên hoan lần sau, chúng ta sẽ có những cách thức tổ chức phù hợp hơn, sáng tạo hơn; đồng thời nhân rộng thêm nữa, nối dài hơn nữa tình yêu nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương đến với người lao động và đông đảo người mộ điệu”.