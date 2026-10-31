Trao giải, khai mạc Triển lãm ảnh 'Phật giáo trong đời sống' lần thứ III

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trao giải Nhất cho tác giả Bùi Văn Hải. Ảnh: Viết Tôn

Gắn bó với dân tộc qua nhiều thế kỷ, Phật giáo đã góp phần bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần hướng thiện và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị ấy hiện diện trong sự sẻ chia, lòng bao dung và những việc làm tử tế hằng ngày.

Hòa thượng Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Qua góc nhìn của các tác giả, mỗi khoảnh khắc trở thành một câu chuyện, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật.

“Với vai trò chủ trì, Ban Trị sự mong muốn cuộc thi và triển lãm tiếp tục là cầu nối giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại. Hy vọng mỗi người đến với triển lãm sẽ tìm thấy một hình ảnh đáng nhớ, một điều để suy ngẫm và một cảm hứng để sống tốt hơn”, Hòa thượng Thích Đạo Hiển phát biểu.

Ban tổ chức cuộc thi ghi nhận tâm huyết, sáng tạo của các tác giả đã hưởng ứng cuộc thi; các tác phẩm được trao giải và lựa chọn trưng bày đã mang đến những góc nhìn phong phú, góp phần tạo nên ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình.

Tại lễ vinh danh, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương” của tác giả Bùi Văn Hải đến từ TP Hồ Chí Minh; giải Nhì cho tác phẩm “Ngưỡng mộ về sự hy sinh cho Phật pháp” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường đến từ TP Hồ Chí Minh và 3 giải Ba cho các tác phẩm “Vạn tâm hướng Phật” của Diêm Công Hải (Bắc Ninh), “Cho đi là còn mãi” của Tôn Thất Tuấn Ninh (Đắk Lắk), “Biển mây thiên cảnh” của Nguyễn Việt Hoàng (Quảng Ngãi) và 10 giải khuyến khích.