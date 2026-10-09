Trao giải hội thi tin học cán bộ, công chức trẻ

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn (thứ 2 từ phải sang) trao giải toàn đoàn tặng đại diện các tập thể. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 10.

Diễn ra trong các ngày 8 và 9/1, Hội thi đặt mục tiêu khơi dậy tinh thần xung kích, tiên phong của lực lượng lao động trẻ dưới 35 tuổi trong chủ động tiếp cận, làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Không dừng lại ở trau dồi kỹ năng, các thí sinh được định hướng nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình "trợ lý công vụ số" thiết thực vào công việc chuyên môn hằng ngày.

Hội thi phân chia các khối thi đua theo cấp quản lý và lĩnh vực chuyên môn, gồm: Bảng A dành cho các thí sinh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường, đặc khu; Bảng B là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, thành phố; Bảng C là khối thí sinh tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành Trung ương cùng các tổ chức, doanh nghiệp; Bảng S là cán bộ phụ trách chuyên môn công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong khi các bảng A, B, C đều thi cá nhân, thì riêng bảng S được phép tối đa 5 thành viên mỗi sản phẩm. Sự phân định rõ nét này vừa tạo điều kiện để các thí sinh phát huy tối đa năng lực phù hợp với vị trí công tác, vừa mở ra diễn đàn thúc đẩy việc hiện thực hóa các giải pháp chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, đại diện Ban tổ chức Hội thi, chất lượng chuyên môn năm nay có sự bứt phá vượt bậc so với các kỳ tổ chức trước; hầu hết các thí sinh không chỉ nắm vững kỹ năng xử lý dữ liệu và tác nghiệp hành chính mà còn thể hiện tư duy nhạy bén, khả năng làm chủ công nghệ và ứng dụng linh hoạt các mô hình AI vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn của nền công vụ. Đặc biệt, tại Bảng S, các giải pháp và đề án sáng tạo được đầu tư công phu, bám sát nhu cầu chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị với tính khả thi cao, mở ra tiềm năng nhân rộng hiệu quả vào thực tiễn quản trị công.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 53 giải Khuyến khích tặng các thí sinh cá nhân tiêu biểu, đồng thời trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba toàn đoàn. Các tập thể, cá nhân trên đều được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và các phần thưởng giá trị tương ứng.

Trong đó, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Đoàn Thanh niên Chính phủ. Đoàn Thanh niên thành phố Huế và Ban Thanh niên Công an nhân dân lần lượt giành giải Nhì và Ba toàn đoàn.

Hội thi có 4 giải Nhất cá nhân, được trao theo các bảng đấu: Nguyễn Tràng Nguyễn, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội, bảng A; Nguyễn Đức Nhật Quang, Đoàn Thanh niên thành phố Huế, bảng B; Phạm Hồng Phúc, Đoàn Thanh niên Chính phủ, bảng C; Nhóm 26S16 (AI.ONE-All in one), Đoàn Thanh niên Chính phủ, bảng S.

Đại diện Ban tổ chức Hội thi cùng các thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết và trao giải Hội thi, đã diễn ra Diễn đàn “Công chức trẻ và kỷ nguyên AI” với sự tham gia đối thoại của các chuyên gia, diễn giả theo mô hình “3 Nhà”: cơ quan quản lý nhà nước, trường học và doanh nghiệp.

Diễn đàn tập trung trao đổi thẳng thắn 4 nhóm tình huống công vụ điển hình: từ rủi ro “ảo giác AI” trong soạn thảo văn bản, lằn ranh bảo mật dữ liệu công dân trên các công cụ trực tuyến, đến đạo đức công vụ, trách nhiệm pháp lý khi ra quyết định hành chính và bài toán thí điểm, nhân rộng nền tảng dùng chung thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).