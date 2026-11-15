Trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông

Trao giải cho các tác phẩm tại hội thi. (Ảnh: VC)

Thông tin tại lễ trao giải, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Trần Văn Đạt cho biết: Trước thực tế nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túytrong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động này giúp các em trang bị kiến thức pháp luật, hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hội thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh ở cảc cấp học trên cả nước.

Trao giải các tác giả tham gia hội thi. (Ảnh VC)

Theo thống kế trên hệ giám sát của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, kể từ khi phát động Hội thi đến nay, cấp tỉnh đã có khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tham gia.

Cấp toàn quốc đã tiếp nhận tổng cộng 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông với chất lượng chuyên môn tốt, có sự đầu tư nghiêm túc, sức lan tỏa rộng rãi, tích cực.

Đây là năm đầu tiên hội thi tổ chức nhưng đã được chuẩn bị và triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, bộ, ban, ngành liên quan.

Hội thi có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và trong công tác, phòng, chống ma túy. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và định hướng giáo dục của hội thi.

Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm để lựa chọn 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc.

Trong đó, đối với cấp tiểu học, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ở cấp trung học cơ sở Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Cấp trung học phổ thông Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.