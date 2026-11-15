Trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh

Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma tuý dành cho học sinh THPT cấp toàn quốc năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 14-15/11/2025 tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Đây là hoạt động trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030.

Khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên tham gia

Thông tin tại lễ trao giải, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết: Trước thực tế nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường, tác động trực tiếp đến thế hệ trẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động này giúp các em trang bị kiến thức pháp luật, hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt phát biểu tại Hội thi.

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông năm 2026” do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo học sinh ở cả ba cấp học trên cả nước.

Tại vòng thi cấp tỉnh theo thống kê trên hệ giám sát của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, kể từ khi phát động Hội thi đến nay đã có khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tham gia.

Quang cảnh hội thi.

Hội thi cấp toàn quốc đã tiếp nhận tổng cộng 507 tác phẩm dự thi, trong đó có 167 bức tranh cấp tiểu học, 170 bài dự thi cấp trung học cơ sở và 170 bài dự thi cấp trung học phổ thông với chất lượng chuyên môn tốt, có sự đầu tư nghiêm túc, sức lan tỏa rộng rãi, tích cực.

39 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc đoạt giải

Mặc dù đây là năm đầu tiên được tổ chức nhưng Hội thi đã được chuẩn bị và triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, bộ, ban, ngành liên quan; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.

Hội thi có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và trong công tác, phòng, chống ma túy. Đây là yếu tố quan trọng, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và định hướng giáo dục của Hội thi.

Học sinh đạt giải.

Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau giúp việc đánh giá ở hình thức thể hiện, khả năng sáng tạo, tính chính xác của thông tin, chiều sâu nhận thức, thông điệp giáo dục và khả năng tác động đến nhận thức, hành vi của học sinh.

Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm để lựa chọn 39 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi tiêu biểu, xuất sắc.

Danh sách trao thưởng.

Trong đó, đối với cấp tiểu học, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ở cấp trung học cơ sở Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Cấp trung học phổ thông Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.