Đồng chí Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trao thưởng cho đơn vị đoạt giải Nhất.

Mở đầu chương trình tổng kết, khán giả thưởng thức 6 tiết mục xuất sắc được lựa chọn công diễn, tiêu biểu như: Liên khúc hát múa: “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam” - “Bài ca đoàn kết”; các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng và tình cảm thiêng liêng dành cho Bác Hồ, Mẹ Việt Nam Anh hùng qua phần thể hiện đầy cảm xúc của các hạt nhân văn nghệ cơ sở.

Đồng chí Trương Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, trao giải Nhì cho các đội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, 10 đội văn nghệ quần chúng đến từ các khu dân cư đã thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, mang đến những chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng về thể loại và giàu cảm xúc. Hội thi thu hút lực lượng tham gia phong phú về thành phần và lứa tuổi.

Tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao các giải thưởng toàn đội và giải tiết mục cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc: Giải Nhất toàn đội thuộc về Đội thi số 3 (phường Mỹ Tho); giải Nhì toàn đội thuộc về phường Trung An và Khu phố 6 (phường Đạo Thạnh); giải Ba toàn đội được trao cho Đội thi số 1, Đội thi số 2 (phường Mỹ Tho) và Khu phố Long Hòa B (phường Đạo Thạnh)...

Công diễn tiết mục đoạt giải cao tại hội thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng cho Đội dàn dựng sáng tạo, Tiết mục hát về Đồng Tháp hay nhất, cùng các giải tốp ca, đơn ca, song ca/tam ca xuất sắc cho các tập thể, cá nhân.