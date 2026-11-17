Trường THPT Chu Văn An đoạt giải Nhất toàn đoàn. (Ảnh: T.H)

Tối 16/11, tại Trường THPT Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức bế mạc, trao giải Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2026 với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”.

Tham dự buổi lễ có các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Xuân Đá và Lưu Tiến Quang; bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cùng 50 đoàn đến từ các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Một tiết mục tại lễ bế mạc. (Ảnh: T.H)

Phát biểu bế mạc, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ghi nhận sự đầu tư dàn dựng của các đơn vị, tinh thần tập luyện nghiêm túc của học sinh cùng sự hướng dẫn, đồng hành của giáo viên và gia đình. Theo ông Quang, quá trình tham gia hội thi giúp các em biết lắng nghe, phối hợp, có trách nhiệm với tập thể và mạnh dạn thể hiện bản thân.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: T.H)

“Hội thi cũng là dịp để thầy và trò ở phía Đông và phía Tây của tỉnh gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết của 45 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Từ những mái trường ven biển đến ngôi trường trên cao nguyên, mỗi đoàn mang theo nét đẹp riêng, cùng góp vào đời sống học đường Đắk Lắk những sắc màu văn hóa phong phú”, ông Quang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao 3 giải Nhì toàn đoàn. (Ảnh: T.H)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị các nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo cơ hội cho đông đảo học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, an toàn, tiết kiệm, không gây áp lực thành tích. Bộ phận chuyên môn tham mưu lựa chọn, bồi dưỡng những tiết mục đặc sắc để chuẩn bị tham gia hội diễn toàn quốc theo kế hoạch.

Trao 5 giải Ba toàn đoàn. (Ảnh: T.H)

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 9 giải toàn đoàn. Trong đó, Trường THPT Chu Văn An đoạt giải Nhất; các trường THPT Buôn Ma Thuột, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N’Trang Lơng và THPT Lê Duẩn cùng giành giải Nhì.

Năm giải Ba toàn đoàn thuộc về các trường: THPT số 1 Trần Phú; TH, THCS và THPT Victory; THPT số 1 Nguyễn Trãi; THPT Krông Ana và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ban tổ chức trao 9 giải nhất ở phần thi tiết mục. (Ảnh: T.H)

Ở phần thi tiết mục, Ban tổ chức trao 9 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 35 giải Khuyến khích. Ngoài ra, hội thi có 10 giải Triển vọng.

Đoàn Trường THPT Chu Văn An có hai tiết mục đoạt giải Nhất, gồm đơn ca múa phụ họa “Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắk Lắk” và múa “Đại ngàn thức giấc”; tiết mục nhạc cụ “Mạch nguồn vẫn chảy” đoạt giải Nhì.

Có 15 tiết mục đoạt giải Nhì. (Ảnh: T.H)

Trường THPT Buôn Ma Thuột cũng có hai tiết mục đoạt giải Nhất là hòa tấu đàn đá và dàn nhạc “Mdiê Mrâo - Lúa mới”, múa “Cánh hoa tri ân”. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT N’Trang Lơng giành hai giải Nhất với múa “Sắc đỏ Tây Bắc” và diễn tấu chiêng “Chong chóng quay”.

Các tiết mục đoạt giải Ba. (Ảnh: T.H)

Ba giải Nhất còn lại thuộc về liên khúc “Chị tôi - Mẹ tôi” của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh; đơn ca “Trăng sáng đôi miền” của Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng; tốp ca “Bài học đầu tiên mashup thêm yêu ngày nắng đến trường” của Trường THPT Lê Duẩn.

Diễn ra trong hai ngày 15 - 16/11, hội thi thu hút 50 đoàn với 125 tiết mục ca, múa, nhạc. Qua các chương trình, học sinh gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn thầy cô, cha mẹ và tình cảm với mái trường, bạn bè, hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.