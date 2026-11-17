Sáng 17.11, Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh và Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh

Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến năm nay thu hút gần 150 tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung, đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn những câu chuyện gần gũi nhưng giàu ý nghĩa nhân văn; khắc họa những con người bình dị, những việc làm cao đẹp, những tấm gương tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng và sự phát triển quê hương.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu tại lễ trao giải

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp, góp phần phát hiện, tôn vinh những nhân tố tích cực, khơi dậy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Qua đó, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Đối với Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, các trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, phường đã tích cực tham gia với nhiều chương trình, tác phẩm phong phú, bám sát nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Viết Trường nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, người làm báo tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư cho đề tài này; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng, góp phần nhân rộng những giá trị tích cực trong đời sống.

Giải A thuộc về tác giả Thiên Vỹ, đơn vị Báo Hà Tĩnh với tác phẩm “Học Bác để tận hiến suốt đời”

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 13 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải cho 4 tác giả, nhóm tác giả đạt giải B

Trao 6 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Tác giả Ngân Hà, đơn vị Báo Văn Hóa (đứng thứ 2 bên trái) được trao giải Khuyến khích với tuyến bài “Tình người sau cánh cổng làng trẻ mồ côi SOS Hà Tĩnh”

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả

Đối với cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính, Ban Tổ chức trao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 6 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải