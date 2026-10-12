Trao giải gần 200 tỷ đồng cho người chơi trúng Vietlott

Chị V.N nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01571 trị giá gần 200 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01571 với giá trị 199.576.277.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về chị V.N – thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Theo thống kê của Vietlott, tính đến thời điểm hiện tại, chị V.N là nữ khách hàng thứ 23 trúng giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 và là 1 trong 41 nữ khách hàng trúng các giải Jackpot của 2 xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Đặc biệt hơn, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ lần này, chị là người chơi trúng giải Jackpot lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Chị V.N là nữ khách hàng 9x, hiện đang sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Chị thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 bởi có giải thưởng giá trị cao.

Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã dành 5 tỷ đồng đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến hơn 110 tỷ đồng.

Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 372 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỷ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 6 tỷ đồng; tặng 4.549 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác ....

Theo quy định, chị V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.