Trao giải cuộc thi 'Ý tưởng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phát triển bền vững tại Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn'

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn trao giải cho cuộc thi.

Từ 19 ý tưởng dự thi, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất. Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã trao giải Nhất cho tác giả Lê Quốc Việt (CEO HOTELJOB.VN/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Santa) với Ý tưởng “Hộ chiếu du lịch Chămpa – Champa Pass”; Giải Nhì là Ý tưởng “Mỹ Sơn – Học cùng di sản: Phát triển hệ thống study tour chuyên ngành tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn” của tác giả TS Ngô Thị Hường – Trưởng ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch), Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Giải Ba là Ý tưởng “Mỹ Sơn xanh – Tam giác thiên nhiên và di sản Sơn Trà – Hội An – Mỹ Sơn” của tác giả Bùi Văn Tuấn – Công ty TNHH HIVOOC; 2 giải Khuyến khích là Ý tưởng: Mỹ Sơn – Con đường di sản Champa người – rừng – tháp” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Phúc và Ý tưởng “Đưa hệ sinh thái Di sản số Mỹ Sơn Xanh lên website: Ứng dụng công nghệ 3D LiDAR, AR và AI trong tư liệu hóa, diễn giải & phát triển du lịch bền vững” của tác giả Dương Thanh Hữu. Theo đánh giá của Ban tổ chức, mỗi ý tưởng là một góc nhìn mới về việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của Mỹ Sơn, từ trải nghiệm du lịch, giáo dục di sản đến liên kết thiên nhiên – di sản và ứng dụng công nghệ số. Những ý tưởng đạt giải cao được xem xét, ưu tiên hỗ trợ triển khai thí điểm tại Khu di sản Mỹ Sơn. Các ý tưởng sẽ là nguồn tư liệu quý, góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Mỹ Sơn gắn với phát triển bền vững.