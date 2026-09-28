Trao giải cuộc thi viết 'Vì sự phát triển thương hiệu Việt'

Các tác giả đoạt giải cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức.

Sau 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.400 bài dự thi của các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo độc giả trên cả nước. Qua các vòng chấm nghiêm túc, từ 30 tác phẩm chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng vinh danh tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy (84 tuổi) là tác giả cao tuổi nhất dự thi với tác phẩm “Tự hào thương hiệu “Vietnam rice””.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Lý Thị Thu.

Tác giả Lý Thị Thu, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đoạt giải Nhất với tác phẩm “Giữ “hồn” trà cổ thụ nơi đại ngàn”. Cuộc thi góp phần tôn vinh các thương hiệu Việt uy tín, lan tỏa các giá trị văn hóa, kinh tế bản địa và nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu quốc gia.